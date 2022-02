'Moneyball' en El Palo CF: el nuevo presidente del equipo de fútbol de tu barrio es el Big Data

A finales de 2019, a El Palo CF le saltó una alerta de la misma herramienta de scouting de jugadores que usan titanes como el Real Madrid. El humilde club de 3ª División RFEF buscaba futbolistas malagueños, menores de 23 años y que estén jugando fuera de la provincia. Era el caso de Roberto Sierra, natural de Sierra Yeguas que estuvo en el Málaga CF en categorías inferiores, jugó sus dos primeros años sénior en la UD Alcudia (Mallorca) y militaba en ese momento en la Gimnástica Torrelavega (Cantabria).

"Empezamos a ver partidos y vemos que el chico es un cañón", recuerda el director general de El Palo CF, Juanchu Lumbreras. Para el futbolista malagueño que arrasaba en el grupo cántabro de Tercera, "resulta muy atractivo volver a casa". Dos años después, Roberto Sierra es una de las estrella del club paleño.

Es tan solo uno de los ejemplos de la conjunción del equipo malagueño de barrio con el gigante global de los datos de fútbol BeSoccer, al más puro estilo de la película Moneyball. No es que El Palo esté realizando el mismo desembolso que el Real Madrid para la herramienta de inteligencia de datos o Big Data, sino que el fundador de la compañía de macrodatos es desde hace apenas once días el propio presidente del club. ¿Interés comercial? ¿Capricho excéntrico? No, raíces. El Palo es el barrio en el que se crió.

"A nivel lucrativo, a mí no me aporta nada. De hecho, me resta. Es imposible que saque un euro de El Palo. Se trata de enriquecer a tu entorno, que al final hace que te vaya mejor a ti", explica en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga el flamante nuevo presidente de El Palo CF y fundador de BeSoccer, Manu Heredia. Su objetivo es "dar un saltito más" sin que se pierda "la esencia".

Eran ya patrocinadores del club cuando, hace algo más de cuatro años, cuando el entonces presidente de la entidad le animó a formar parte de la directiva. Aunque al principio era reticente, Heredia -que habitualmente pone el foco en lo importante que es la motivación personal en su trayectoria- se encontró involucrándose cada vez más: "En los primeros seis meses noté que aquello era algo diferente. Es mi barrio, y me hicieron sentir que formaba parte de una familia", relata.

En los últimos años, el patrocinio de BeSoccer era el sostén económico y financiero de El Palo CF, comandado por el recientemente fallecido Juan Godoy. "Era una persona súper peculiar, con una personalidad arrolladora, que se hacía querer. Yo le consideraba parte de mi familia, y él me decía mucho de broma que, cuando él no estuviera, tendría que ser yo el presidente", cuenta Manu Heredia. Así fue a los pocos días de su muerte.

"A mí no me gustaría que se perdiera la esencia de club de barrio: que seamos humildes, que se mire hasta el último euro. Y, si podemos aprovechar para conseguir cosas mejores para el barrio, pues mejor", plantea el fundador de BeSoccer: "Tener el equipo bien es seguramente una de sus mejores maneras de hacer publicidad del barrio. Cuando subió a 2ª B y pasó todo el follón con el Deportivo Fabril [una polémica remontada en el campo paleño con gran agresividad del equipo y la afición], fue publicidad negativa para el barrio. Cuando sales, hay gente que se cree por eso que en El Palo somos todos delincuentes. Pero si lo haces al contrario y vendes la realidad, que se hace una gestión deportiva buena, cambias la imagen de un barrio".

El Palo CF se encuentra a fecha de publicación de este artículo a dos puntos del playoff de ascenso para la 2ª división RFEF. Hasta que termine la temporada, la directiva del club se lo plantea como un primer capítulo en la presidencia. El club, propiedad de sus socios, convocará elecciones para las últimas semanas de primavera y ahí deberán confirmar el proyecto de la gran compañía malagueña en el equipo del barrio.

"Queremos hacer un proyecto sostenible, y ya estamos hablando con las instituciones para ver cómo podemos mejorar las instalaciones. A nivel económico y de gestión, queremos que pueda tener en una futuro una base muy sólida. La idea es involucrar lo máximo posible a BeSoccer en la parte administrativa, que a este tipo de clubes muchas veces les falta infraestructura", señala. De hecho, están en plena contratación de "dos o tres perfiles para ayudar desde BeSoccer a la gestión del club". Cobrarán de la empresa, pero estarán centrados en El Palo.

Una vez se confirmase su presidencia en las elecciones y supieran finalmente en qué división jugará el equipo la próxima temporada, la máquina comenzaría a funcionar con todas las de la ley. "El objetivo bonito para los próximos 4 años sería llegar a 1ª RFEF, que ya podría ser un proyecto de uno o dos millones de euros. Son ya estructuras profesionales, pero a nivel de fichajes se pueden hacer cosas muy muy buenas. Pero es complicado, son dos categorías en poco tiempo", explica.

"El mundo del fútbol es una pequeña lotería. Los resultados son muchas veces arbitrarios; pero sí veo que, si haces un trabajo muy continuo y confías y te mantienes constante, creo que al final da sus frutos. Queremos ir trabajando y un día llegarán los resultados", razona Heredia: "Queremos hacer cosas diferentes, pero teniendo en cuenta en el club en el que nos estamos metiendo. Queremos ir ilusionándonos poco a poco".

El director general del club, Juanchu Lumbreras, cree que el mensaje que lanza su presidente es "muy ambicioso, pero tenemos que transmitir eso". "Así nos autoexigimos mucho, ¡ojalá! Yo siempre digo que la pelota a veces no entra por azar", señala. Su objetivo, plantea, es "crear un modelo de gestión referente en un club humilde, semiprofesional".

Y es que, según el fundador de BeSoccer, esta metodología podía no quedarse solo en el barrio oriental de la ciudad: son ya varios actores del fútbol profesional que le han dicho que le ven algún día como presidente del Málaga CF. Él piensa que "tiene mucha lógica" que fuera BeSoccer quien liderara a un grupo de empresas malagueñas en dar un paso adelante.

"Si algún se diera eso, a mí me gustaría que fuera con cierta lógica. Que pudiera decir: 'Tengo experiencia en gestión de un club, he conseguido ordenarlo a nivel de gestión y administrativo' (...) Podría ser una manera de resolver la situación y que realmente el club se quedara en manos de malagueños", plantea. Con todo, la situación actual es de bloqueo y todavía les faltarían otras compañeras de viaje que quisieran involucrarse en un movimiento de esas características.

Por BeSoccer no faltaran ganas: Manu Heredia asegura que su empresa evoluciona hasta un modelo de ayuda a la gestión de entidades deportivas "en todos los niveles", y no solo en el scouting de jugadores y partidos. El Palo será el pionero, "una muestra de cómo una empresa puede dar infrestructura a un club y ayudarlo a crecer".

Sigue los temas que te interesan