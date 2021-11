La nueva comunidad de jóvenes emprendedores South Tech Hub se estrena con un encuentro con Delvy

El ecosistema startupero de Málaga suma un nuevo actor en forma de comunidad. Los emprendedores Víctor Gentile y Juan Antonio Tejada han creado South Tech Hub, un punto de encuentro para los más jóvenes del sector que se estrena este lunes con un encuentro con el despacho de agobados para empresas emergentes Delvy.

A partir de las 17:00 horas, ocho equipos locales presentan sus iniciativas en la céntrica Terraza Nómadas ante los tres socios del despacho de abogados, de origen catalán, que servirán también como jurado y otorgarán un premio simbólico al mejor pitch. El objetivo, explican los organizadores del evento a este periódico, es conectar a Delvy, de origen catalán, con los jóvenes emprendedores malagueños, que no encuentran en su ciudad una entidad jurídica especializada de ese tipo.

"Nuestra idea surge porque pensamos que hay mucha descentralización en el ecosistema. Los dos eventos más potentes de este año en Málaga han sido organizados por un periódico y por el ayuntamiento. Todo es muy institucional", explica Víctor Gentile, co-CEO y cofundador de Planet Dataset, a EL ESPAÑOL de Málaga.

De esta forma más informal y sin tener su origen en agentes externos al ecosistema, Gentile apuesta por paliar la ausencia de eventos "de a diario, de a pie" que refleja la "muchísima potencia de atracción" de talento que tiene la ciudad. Entre los emprendedores que hacen un pitch de su proyecto, hay procedencias como Algeciras o Sevilla.

"Queremos que lo poco que podemos aportar refleje que hay una nueva generación de startups jóvenes con muchísima hambre que quieren llegar hasta donde han llegado sus, digamos, mentores. Llevamos mucho tiempo planteando y queremos que sea algo duradero, aportar y que tenga un reflejo en la ciudad y en el ecosistema, no en nosotros", desarrolla Gentile, que señala el camino que le han marcado las generaciones anteriores: "Queremos aspirar a que Málaga cree su modelo, como dijo Bernardo Quintero".

El evento, que calculan que durará unas tres horas, constará de presentaciones o pitches de unos 3 minutos por proyecto, que serán seguidos de turno de preguntas y esperan que dure una hora. Las otras dos, planean, serán para charlar de manera informal y ampliar la red de contactos profesionales. Entre los asistentes, además de los startuperos y Delvy, se esperan algunos inversores y miembros del equipo de la sede en Málaga de la aceleradora privada Demium.

"Hemos traído empresas que acaban de empezar, proyectos con mucho potencial. Queremos que vean que Málaga no son solo rayas en el agua y tiene proyectos más allá de los que todos conocemos. Aparte de los de siempre, hay startups chiquitas jóvenes que levantan dinero. No es que Málaga tiene potencial porque hay cuatro empresas, es que hay más allá. No es flor de un día", argumenta Gentile.

Su socio en South Tech Hub es el CEO de Kaikoo, el algecireño Juan Antonio Tejada, que destaca a este periódico que es una comunidad "muy sana" que no quieren que esté ligada a ninguna persona en concreta, sino que pertenezca al ecosistema.

"En Málaga se están creando un montón de cosas súper chulas y no las conocemos ni nosotros mismos. Ese es el objetivo de esto, y divertirnos", propone Tejada. La primera ocasión para ello, esta misma tarde.

