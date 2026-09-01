Más por menos, la clave del éxito del nuevo Mazda CX-5

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Mazda CX-5 crece 11 cm respecto a su antecesor, mejorando notablemente el espacio interior y el maletero, con un enfoque claramente familiar. La tercera generación destaca por su calidad interior, acabados premium y un amplio equipamiento de seguridad, especialmente en versiones superiores como Homura. Apuesta por un único motor de gasolina atmosférico 2.5 e-Skyactive G con microhibridación, que le permite obtener la etiqueta ECO y mantiene un consumo moderado. El Mazda CX-5 parte de los 35.200 euros y su versión más equipada, Homura, llega a 42.400 euros, consolidándose como el modelo más vendido de la marca.

Que en solo 10 años se hayan vendido 5 millones de unidades del Mazda CX-5 no es algo que ocurra con todos los modelos. De hecho, se ha convertido en el tercero más vendido en la historia de la marca, lo que da una idea del nivel de aceptación que tiene en los más de 100 países donde se comercializa.

Esta tercera generación llega con muchas mejoras, aunque la principal es su tamaño. Ha crecido 11 cm con respecto al anterior, llegando prácticamente hasta los 4,70 metros, una longitud considerable que viene del aumento de la distancia entre ejes.

Como ventaja, su habitabilidad interior gana enteros, con mucho más espacio para los pasajeros y con un maletero más grande y aprovechable, es decir, un coche con un claro enfoque familiar. Como contrapartida, tiene unas dimensiones mayores que hay que tener en cuenta a la hora de conducirlo por entornos urbanos.

Interior del CX-5 con acabados propios de un vehículo premium. Carlos Sedano

Pero las mejoras no acaban ahí porque su interior sigue ofreciendo ese nivel de calidad, aún mejorado, al que nos tiene acostumbrados la marca japonesa.

Sus ajustes son excelentes y la calidad de los materiales usados es de muy alto nivel, prácticamente los de un vehículo de categoría Premium, sobre todo en las versiones más equipadas, como el acabado Homura que hemos probado, que cuenta con cuero auténtico, llantas de 19, asientos con ventilación, carga inalámbrica del móvil, faros led adaptativos y un impresionante equipo Bose de sonido, además de un enorme equipamiento de seguridad que comparte con el resto de las versiones.

En la parte mecánica ya no sorprende que Mazda vaya a contracorriente ,porque es una de sus señas de identidad, palabra que se está perdiendo en muchas marcas. Nada de motores turbo de pequeña cilindrada; ellos apuestan por motores atmosféricos, incluso de cilindrada superior, muy fiables, como el e-Skyactive G 2500 cc de gasolina que equipa como única opción disponible y que ofrece un buen par motor.

Se han vendido casi 5 millones de unidades del CX-5. Carlos Sedano

Su potencia de 141 CV está algo por debajo de la media de sus competidores, pero hay que tener en cuenta que es una potencia suficiente para ir holgados a velocidades legales, porque la carrera por ser el más potente de cada segmento cada vez tiene menos sentido con las limitaciones actuales.

Tiene una microhibridación eléctrica que ayuda en las aceleraciones, pero que no puede hacer rodar el coche solo con el motor eléctrico. En su beneficio, obtiene la tan preciada tarjeta ECO para circular por el centro de las ciudades. Su consumo medio está en torno a los 7,5 si somos suaves con el acelerador, aunque en terreno llano puede bajar de 7 litros si nos lo proponemos.

Otra de las características que se sale de lo común es la adopción de serie de una caja automática de convertidor de par como única opción. No es la tecnología más eficiente con respecto a las cajas automáticas de doble embrague o las de variador continuo aunque, sin embargo, sí es la más suave de funcionamiento. Hay versiones con tracción delantera y también tracción total, aunque es la de tracción delantera la que acapara el 85 % de las ventas.

El puesto de conducción está perfectamente diseñado para que el conductor sienta que tiene todo a mano, con un tacto y posición excelentes al volante.

La tercera generación está más equipada y es más barata que la anterior. Carlos Sedano

Sin embargo, la tendencia generalizada de las pantallas centrales de gran tamaño nos obliga a pasar por su manipulación para casi todo, siendo mucho menos intuitiva que los de botones físicos de toda la vida, aunque insistimos, es algo que todas las marcas están copiando, lo que considero un error.

El comportamiento dinámico del Mazda CX-5 es excelente, con un alto nivel de filtración de las irregularidades de la carretera y un perfecto ajuste entre comodidad y agilidad, tendencia también general en el mercado.

Las versiones a la venta son Prime-Line, Center-Line, Exclusive-Line y Homura, de menor a mayor precio, esta última la que hemos probado, con todo el equipamiento imaginable, con un precio de 42.400 euros. Sin embargo, el CX-5 está disponible desde 35.200 €en la versión Prime-Line, sin incluir descuentos por financiación, que puede reducir el precio hasta 4.000 € adicionales.

Como resumen, la arriesgada apuesta comercial, con una sola motorización y un solo tipo de cambio de marchas, está dando unos excelentes resultados a la marca que tiene ahora en el Mazda CX-5 al modelo más vendido de su gama.