Se cumplen 20 años del carné por puntos: su implantación ha supuesto un cambio radical en la seguridad vial

Las claves

Las claves Generado con IA El carné por puntos, implantado en 2006, supuso un cambio radical al igualar las sanciones para todos los conductores, sin importar su capacidad económica. Desde su introducción, España ha reducido drásticamente la siniestralidad vial, pasando de 127 a 37 fallecidos por millón de habitantes en 20 años. La mejora en la seguridad vial también se atribuye a la construcción de nuevas infraestructuras, renovación del parque automovilístico y cambios económicos. El carné por puntos ha contribuido a concienciar a la sociedad de la responsabilidad y consecuencias de conducir, especialmente para los profesionales del volante.

Hace justo 20 años los conductores que se preparaban para irse de vacaciones en la operación salida de julio de 2006 no imaginaban el impacto que las nuevas normas de tráfico que entraban en vigor iban a suponer para todos.

El carné por puntos introducía un cambio de concepto en el modelo que un estado imponía a sus conductores, porque ya no valdría solo con pagar una multa y quedar libre de culpa.

A partir de julio de 2006 la pérdida total desde los 12 puntos iniciales suponía la retirada de la autorización para conducir cualquier vehículo, lo que igualaba a todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de sus ingresos económicos para pagar las multas.

El carné por puntos ya llevaba funcionando con éxito en distintos países de Europa, como Alemania, donde a principios de la década de los setenta se implantó. Pasarían 20 años hasta que otro país europeo copiase la medida, lo que fue el caso de Reino Unido en 1982, también con cifras positivas.

Después le siguieron Francia en 1992, Luxemburgo e Italia. Además de la resta de puntos, estos países tuvieron que hacer importantes inversiones en material tecnológico para acompañar las medidas del carné por puntos, llenando las carreteras de radares de velocidad, como el caso del Reino Unido, el país del mundo con más dispositivos que miden la velocidad de los vehículos.

No hay duda de que eso originó un cambio absoluto en la forma de conducir, lo que básicamente es una extensión de nuestra educación. En menos de un año, las cifras de fallecidos en España por accidentes de tráfico se redujeron con claridad.

Los conductores ya no temían solo la sanción económica sino la posibilidad de no poder conducir. Beber al volante, algo habitual en la década de los ochenta y noventa, podía dejarnos sin nuestro vehículo, algo muy determinante en el caso de los conductores profesionales, los cuales se quedaban sin trabajo.

En 2006 España estaba en el grupo de cola de la Unión Europea en cuanto a muertes en carretera. La cifra inicial de 127 muertos por millón de habitantes era considerada como algo habitual y no mejorable.

Sin embargo, 20 años después esa cifra ha bajado hasta los 37 fallecidos por millón de habitantes, colocándonos entre los cinco países con mejores cifras de siniestralidad, incluso con un parque automovilístico mucho mayor. Muy pocos países han conseguido darle la vuelta a los datos de España en tan poco tiempo.

También es cierto que esa mejora en los datos de siniestralidad no es solo achacable al carné por puntos. Justo en el momento de su implantación en 2006, España vivía una burbuja de la construcción, tanto privada como pública, que hizo que se construyesen una cantidad enorme de autopistas y autovías, las vías más seguras y que ayudaron a reducir notablemente las cifras de accidentes.

Además, con esa bonanza económica, muchos españoles cambiaron sus antiguos vehículos de los noventa por otros mucho más modernos, tecnológicos y seguros, lo que fue otro motivo para reducir las cifras de accidentes.

Otra ayuda adicional fue la crisis económica mundial que se inició en 2008 y que afectó gravemente a España entre 2010 y 2014 y que consiguió que muchos ciudadanos no pudieran coger sus vehículos porque se habían quedado sin trabajo, simplemente, porque preferían ahorrar por lo que pudiera venir.

Visto en la perspectiva que nos da el tiempo, el carné por puntos es un sistema mucho más justo, que ha conseguido que la sociedad entienda que conducir un vehículo es un acto que puede afectar a la seguridad de terceros. Y en eso sí que no hay dudas de su efectividad.