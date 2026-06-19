Janssens, Perea y Cordero vencen en la XIII Subida a Colmenar

Las claves

Las claves Generado con IA Humberto Janssens ganó en la categoría de turismos en la XIII Subida a Colmenar, destacando con su Porsche 911 GT3. Esteban Perea se impuso en la categoría de monoplazas, superando a Antonio Palomar y Juan José Ortigosa. Pedro Cordero fue el vencedor en kart cross tras una reñida lucha con Enrique Reig y Javier Avilés. La prueba contó con gran presencia de aficionados y estuvo bien organizada por la Escudería Colmenar.

Las subidas en cuesta o carreras de montaña son un tipo de competición de velocidad en la que vehículos de diferentes categorías tienen que realizar un recorrido en una carretera, cerrada al tráfico, en el menor tiempo posible.

En el caso de Colmenar el tramo tiene 4,1 kilómetros, con una pendiente media del 3,6% y un desnivel de 126 metros entre la salida y la meta. Con esos datos los pilotos tienen varias mangas de entrenamientos oficiales y también varias de carrera, tomando el tiempo en conjunto de estas últimas para la clasificación final.

Las categorías del campeonato son tres: turismos, monoplazas y kart cross, cada una de ellas con sus características específicas. Los turismos son coches derivados de modelos de calle adaptados a la competición, con distintos tipos de preparación y cilindrada.

Los monoplazas no derivan de ningún coche de calle y, por lo tanto, son específicamente fabricados para la competición, portando, en la mayoría de los casos, motores de moto de 1000 cc, estando su potencia cercana a los 200 cv para casi 500 kilos de peso.

Christian Broberg, segundo clasificado en turismos. Carmen Cruz

Los kart cross son vehículos monoplaza con suspensiones de gran recorrido, inicialmente diseñados para carreras de velocidad en circuitos de tierra, pero que están autorizados a competir en este campeonato en una categoría propia. También tienen motores de moto, limitados a 600 cc, y con una potencia aproximada de unos 110 cv para 325 kilos de peso.

En turismos el piloto de Almuñécar y multicampeón andaluz Humberto Janssens no dio opción porque su coche y su pilotaje se adaptan perfectamente al recorrido de la antigua carretera de los Montes de Málaga.

El Porsche 911 GT3 que pilota, de unos 500 cv de potencia fue, de largo, el turismo más rápido del fin de semana, sacando 14 segundos a Christian Broberg, quien con el Ginetta G55 GT4 de 370 cv acabó en la segunda posición. La lucha por el tercer escalón de podio en turismos fue muy cerrada entre Gabriel Pastor y su Honda Civic y Sergio Rodríguez con un BMW M3 E36, siendo finalmente Pastor el que quedó por delante solo por 59 milésimas.

Pedro Cordero, ganador en kart cross. Carmen Cruz

Quinto fue Luke Nickolds y José Antonio Ortigosa se hizo con la sexta posición. Juan Antonio Galván fue capaz de acabar séptimo con un Peugeot 205 GTi de más de cuarenta años de la categoría de históricos.

En la categoría de monoplazas el piloto de Bailén Esteban Perea fue el claro dominador, por delante de Antonio Palomar y Juan José Ortigosa. En kart cross el piloto de Cártama Pedro Cordero fue el vencedor, pero en cerrada lucha con Enrique Reig y Javier Avilés, con los que compartió podio por ese orden.

En definitiva, una prueba bien organizada por la Escudería Colmenar, con un recorrido muy del agrado de los pilotos y con gran presencia de aficionados.