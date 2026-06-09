Autovisa Ford consigue su cuarto galardón President’s Award por la calidad de sus servicios

Las claves

Las claves Generado con IA Autovisa Ford ha recibido su cuarto galardón President’s Award, el máximo reconocimiento de Ford a la excelencia en atención y servicio al cliente. El premio fue entregado por Jesús Alonso, presidente de Ford España, a Juan Peña, gerente de Autovisa Ford, en presencia de todo el equipo. El President’s Award se basa en las valoraciones y opiniones directas de los clientes tras la compra y el servicio posventa. Este reconocimiento consolida a Autovisa Ford como referente de calidad y vocación de servicio dentro de la red oficial de Ford en España.

Los estándares de calidad de los concesionarios de automóviles son de los más exigentes en el mundo comercial. Cada marca implementa centralmente unos requisitos enfocados a sus puntos de venta para que el proceso de compra y posventa se convierta en una experiencia positiva para los clientes.

Por este motivo la marca Ford creó hace años un galardón a nivel europeo denominado President’s Award, por el que se premia al concesionario por la calidad humana y profesional del servicio que se le presta al cliente, dando valor a la excelencia y el esfuerzo diario de un equipo humano en beneficio de las personas que viven la experiencia de adquirir o mantener un vehículo. En realidad, es el más alto estándar de calidad que sólo consiguen los concesionarios que colocan la satisfacción del cliente en el centro de su quehacer diario.

El presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, fue el encargado de hacer entrega del trofeo correspondiente a la edición de 2025 a Juan Peña, gerente de Autovisa Ford, en presencia de todos los empleados de la empresa, los verdaderos protagonistas del evento.

Para Ford Autovisa, este reconocimiento tiene un valor muy especial porque supone el cuarto President’s Award que suma a sus vitrinas. Este hito consolida al concesionario malagueño como un referente dentro de la red oficial de Ford en España, demostrando cada año una consistencia y vocación de servicio al más alto nivel.

Para Jesús Alonso, presidente de Ford España, “es un orgullo venir a Málaga de nuevo para entregar este premio a Ford Autovisa. Lograr un President’s Award es sumamente difícil, pero conseguir el cuarto es una hazaña que solo está al alcance de los equipos verdaderamente excepcionales. Juan Peña y todo el equipo de Autovisa demuestran cada día que la cercanía, la profesionalidad y la vocación de servicio son la clave para ganarse la fidelidad de los clientes. Son el mejor ejemplo de los valores de excelencia que definen a Ford".

Empleados de Autovisa Ford, protagonistas del galardón.

El President’s Award tiene la particularidad de ser un premio otorgado de manera directa por los propios clientes de la marca. A través de sus opiniones y valoraciones tras los procesos de compra y posventa, son los usuarios quienes evalúan y deciden qué concesionarios han superado sus expectativas y les han brindado una atención sobresaliente.

Durante la ceremonia, Juan Peña, gerente de Ford Autovisa, compartió la alegría de todo el equipo al recoger el galardón: "Estamos muy contentos por recibir este galardón de manos de Jesús Alonso. Nuestro cuarto President’s Award refleja el claro compromiso que tiene todo el equipo con la satisfacción de nuestros clientes. Hay que rendir homenaje a todo el equipo de Autovisa, que con su quehacer diario busca que nuestros clientes se encuentren como en casa cuando nos visitan. Supone también un acicate para seguir trabajando en esta línea con un claro compromiso para brindarles la mejor atención y servicio".