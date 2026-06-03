La historia de José Macías: de pescadero y lavacoches a construir un gigante del automóvil

Las claves

Las claves Generado con IA José Macías comenzó trabajando como pescadero y lavacoches tras mudarse de Andalucía a Madrid en los años cincuenta. Su pasión por la mecánica le llevó a fundar, junto a Lucas Camacho, Meycom, una empresa líder en la preparación de coches de competición en España. En 1995 fundó el concesionario Torino Motor y posteriormente Cumaca Toyota, que llegó a ser el mayor concesionario de Europa en su inauguración. Superó la crisis económica de 2008 vendiendo coches de carreras para mantener a sus empleados, destacando su resiliencia y compromiso con su equipo.

En la España de los años cincuenta, a los jóvenes que tenían ganas de trabajar y progresar se les presentaban muchas oportunidades, en un país todavía pobre para los estándares que tenemos hoy, y que estaba inmerso en su reconstrucción por los estragos ocasionados por una guerra civil.

José Macías Guillén nació en Carmona, Sevilla, donde vivía con sus padres y sus dos hermanos en un entorno en el que no faltaba de nada, pero tampoco sobraba.

Allí pasó sus primeros 13 años, como cualquier niño, compaginando la escuela y la relación con sus amigos de la época, con los que organizaba alguna que otra trastada.

Si bien era una vida tranquila, su padre entendió que para mejorar de verdad había que salir del entorno rural de Andalucía para irse a una gran capital como Madrid donde, además, tenían ya unos tíos viviendo. Así que a finales de los años cincuenta todos pusieron rumbo hacia el centro del país para iniciar una nueva vida.

José Macías con varios de sus trabajadores y amigos en la presentación del libro. Carlos López

José Macías era, por entonces, un joven de 14 años inquieto, con ganas de aprender, que no se arrugaba ante cualquier propuesta de trabajo. Nada más aterrizar por Madrid ya le salió un trabajo en una pescadería, aunque, como él dice “tuve que dejarlo a las pocas semanas porque cuando llegaba a mi casa toda la familia decía que era insoportable el olor a pescado que despedía”.

Para suerte de la familia, a través de un conocido de donde trabajaba su hermano, éste le buscó un hueco de aprendiz en un garaje, donde empezó a entregar vehículos a los que limpiaba los cristales, inflaba las ruedas y hacía pequeñas reparaciones que dejaban muy contentos a los dueños de esos coches, que no dudaban en dar una propina a ese joven que tan buena impresión les había dado.

Pero José Macías quería más y la mecánica empezó a cautivarle, entrando en un taller de verdad como aprendiz, “como se empezaba en cualquier trabajo en esa época, viendo cómo lo hacían los que tenían más experiencia y aprendiendo de ellos. Lo que pasa es que yo disfrutaba y empecé a reparar cosas que no reparaban el resto de mis compañeros y eso desató recelos”.

Una fecha que marcó su vida fue la inauguración del circuito del Jarama, en 1967. El shock fue importante porque a partir de entonces soñó con ser el mejor mecánico, pero especializado en vehículos de competición.

Y vaya si lo consiguió porque, según comenta, “los pocos pilotos de la época ya conocían mi forma de trabajar en los coches de carreras, labrándome un nombre que me permitió adentrarme en el mundo de la competición”.

Eran los años setenta y el nombre de Meycom, la empresa que fundaron él y su amigo y socio Lucas Camacho, con el que ya había trabajado en un taller, se convirtió a mediados de esa década en “la empresa más importante del país en la preparación de coches para competición.

"Todos querían que les preparásemos sus coches porque, además, éramos los únicos del país que contábamos con un banco de potencia para afinar los motores, una decisión que fue importante por el costo económico pero que nos hizo subir de nivel de forma exponencial”, señala.

Macías conversa con una persona. Carlos López

Así que durante los ochenta y los noventa fueron dominantes en su área, aunque Macías seguía pensando en avanzar, siempre desde el sector de los coches.

Por eso, a mediados de los noventa empezó a pensar que eso de preparar coches de carreras estaba bien “aunque se trabajaba sin horario, casi todos los fines de semana durante la mayor parte del año y no estaba casi nunca con mi mujer y mis tres hijos”.

Fue en esos años cuando, junto a Lucas Camacho y otro socio, se adentran en el proyecto de construir un concesionario de coches en Málaga de la marca Fiat, con la que guardaban excelente relación a través de las carreras.

Así nació Torino Motor en 1995, primero en una pequeña instalación y solo tres años después en la actual ubicación de la zona de la Azucarera. Macías recuerda que “esos primeros años fueron muy buenos. Se vendían muchos coches y nuestras referencias dentro de la marca eran de las mejores”.

Ya por entonces Macías quería más y se aventuró a proponerse como concesionario de una marca que por entonces no tenía la implantación que ahora sí tiene. Esa marca era Toyota y el concesionario Cumaca, construyéndose a principios de los años 2000 el imponente edificio donde está situado actualmente en la avenida de Velázquez, que “en el momento de su inauguración en 2004 fue la concesión más grande de Europa”.

Un momento de la presentación. Carlos López

Por esas fechas, su inseparable Lucas Camacho, socio durante años y casi un hermano más, decidió que “no quería adentrarse en unos terrenos donde no se sentía cómodo. A mí me gustaba arriesgar y decidimos separar nuestros caminos, quedándose él con todo el departamento de competición y Meycom y yo con las marcas Fiat y Toyota. Fue una decisión dura, pero necesaria”.

Sin embargo, un poco después, “la crisis de 2008 lo cambió todo y arrasó con muchos concesionarios en el país. Me vi obligado a vender muchos de mis coches de carreras para poder pagar las nóminas de mis empleados, los cuales entendieron lo que estaba pasando y se mantuvieron fieles”. Hoy día, siempre que tiene ocasión, Macías tiene buenas palabras para ellos.

Y hace unos días, en medio de la exposición de esa exitosa instalación de Toyota que tanto costó levantar, muchos amigos pudieron disfrutar de un rato de charla sobre los años vividos, las vicisitudes pasadas y los desafíos que todavía quedan por llegar.