Jornadas de puertas abiertas en Torino Motor para recibir al nuevo Fiat 500 híbrido

Su carácter urbano y su diseño siguen siendo sus principales reclamos.

Torino Motor, concesionario oficial Fiat para Málaga y provincia acogerá los próximos 19, 20 y 21 de febrero unas jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones de Málaga, Marbella y Antequera, con motivo de la presentación del nuevo Fiat 500 Híbrido, una de las grandes apuestas urbanas de la marca italiana.

Bajo el lema “Desde Italia con Amore”, el nuevo 500 sigue combinando el icónico recuerdo al pasado en su estética exterior e interior.

Sin embargo, su tecnología híbrida y el carácter urbano de su diseño lo sitúan como una alternativa ideal para la movilidad urbana, como lo corrobora el dato de 3,2 millones de unidades vendidas de su predecesor.

Interior del Fiat 500 híbrido.

El nuevo Fiat 500 Híbrido mantiene esa esencia de tecnología, diseño y practicidad que ha convertido al modelo en un referente del estilo italiano, incorporando ahora una versión más sostenible y conectada.

Durante estas jornadas de puertas abiertas los asistentes podrán descubrir y probar en primicia el nuevo Fiat 500 Híbrido para conocer de primera mano sus prestaciones y tecnología híbrida, recibir asesoramiento personalizado del equipo comercial e informarse sobre las condiciones especiales y opciones de financiación exclusivas.

Desde Torino Motor destacan que “febrero es el mes del amor, y hay amores que empiezan con una primera mirada”. Con esta filosofía, el concesionario malagueño invita a acercarse y dejarse conquistar por un modelo pensado para quienes buscan eficiencia, diseño y personalidad propia en sus desplazamientos diarios.

Vista trasera del Fiat 500 híbrido.

El nuevo Fiat 500 Híbrido apuesta por una conducción más sostenible, reduciendo emisiones y consumo, sin renunciar al estilo ni a la experiencia de conducción característica de la marca.

Con esta iniciativa, Torino Motor refuerza su compromiso con la movilidad eficiente en la provincia y continúa consolidándose como punto de referencia para los clientes de Málaga, Marbella y Antequera.