Los Reyes Magos llegarán al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga a bordo de vehículos históricos

Cartel de los Reyes Magos en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Los Reyes Magos llegarán al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga este viernes 2 de enero, recorriendo la plaza de Tabacalera en automóviles clásicos. Melchor, Gaspar y Baltasar serán representados por miembros del museo y un usuario de CEAR Andalucía, destacando la diversidad y la implicación social. Los niños podrán entregar sus cartas a los Reyes y disfrutar de villancicos y la presencia de la Legión 501, grupo caracterizado como personajes cinematográficos. Se realizará una entrega oficial de juguetes a la asociación Hogar Abierto, reforzando el compromiso solidario y el espíritu navideño del evento.

El Museo del Automóvil y la Moda se prepara para recibir a los Reyes Magos, que harán su entrada este viernes, 2 de enero, a mediodía en una actividad dirigida al público infantil de toda la provincia.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la plaza de Tabacalera montados en tres automóviles clásicos pertenecientes a la colección del museo, una forma singular de unir la tradición navideña con el patrimonio cultural malagueño.

La representación estará a cargo de Diego Moreno y Pedro Báez, integrantes del equipo del museo, y de Mohamed Sima, usuario de CEAR Andalucía, organización dedicada a la defensa de personas refugiadas y migrantes. La cita reivindica la diversidad y la implicación social.

Los asistentes más jóvenes podrán entregar sus cartas y compartir un momento especial con sus majestades, acompañados por los villancicos de la pastoral de Juan Guerrero y la presencia de la Legión 501, grupo de aficionados caracterizados como personajes cinematográficos.

Como parte del compromiso solidario, se hará entrega oficial de juguetes a la asociación Hogar Abierto, que respalda a familias en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa refuerza los valores de cooperación y empatía en las celebraciones navideñas.

Las codirectoras del museo, Elvira Carrera y Mar González, destacan que la propuesta consolida al MAM como un referente ciudadano donde la cultura y la solidaridad se dan la mano. La institución invita a todas las familias a disfrutar de un encuentro repleto de ilusión y espíritu festivo.