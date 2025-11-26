Autovisa Ford espera la llegada del nuevo Puma Gen-E

Las claves nuevo Generado con IA El Ford Puma Gen-E 100% eléctrico recibirá una actualización en 2026, mejorando su autonomía y tecnología. La autonomía eléctrica del modelo superará los 400 km, con un rango urbano de hasta 550 km gracias a su batería optimizada. El sistema BlueCruise permitirá la conducción sin manos en autopistas, acercando tecnología premium a un mayor número de clientes. Autovisa Ford, concesionario exclusivo en Málaga, admitirá pedidos del nuevo Puma Gen-E a partir del primer trimestre de 2026.

El Puma Gen-E 100% eléctrico de Ford, consolidado como una opción muy popular entre los clientes europeos, recibe una actualización que mejora al popular crossover compacto, un modelo con dimensiones a medias entre un turismo y un SUV.

Esta mejora llegará en 2026 con un Puma Gen-E optimizado, con mayor autonomía eléctrica y con BlueCruise, el avanzado sistema de conducción sin manos en el volante. Su buen rendimiento eléctrico, su ágil conducción, su diseño y la recarga rápida son argumentos que valoran los compradores de vehículos eléctricos.

Jon Williams, director general de Ford Blue y Model e en Europa, comentó que “estamos muy contentos con la acogida que está teniendo el Puma Gen-E en Europa, mejorando aún más el éxito de ventas del Puma porque el modelo tiene atributos ganadores, llevando el Puma Gen-E a un nivel superior, con mayor autonomía y la comodidad que supone el sistema BlueCruise de última generación, acercando la tecnología de vehículos premium a clientes con presupuestos más ajustados”.

Vista trasera del Ford Puma Gen E

El Puma Gen-E debutó con una autonomía de 376 km de conducción sin emisiones con una sola recarga. Con la batería optimizada, la autonomía del modelo se incrementa ahora hasta superar los 400 km, permitiendo viajes por carretera más largos, y con un rango urbano de 550 km.

El Puma Gen-E es el vehículo más pequeño de la gama Ford que cuenta con el sistema de asistencia a la conducción BlueCruise, que permite conducir sin manos en el volante por autopista y autovía, facilitando los desplazamientos diarios y el tráfico con paradas frecuentes.

El Puma Gen-E es uno de los cuatro nuevos vehículos que contarán con BlueCruise, haciendo esta tecnología más accesible a un mayor número de clientes.

En 2023, BlueCruise fue el primer sistema de este tipo en recibir la homologación en Europa, y lo hacía a bordo del Mustang Mach-E. Desde entonces, BlueCruise ha sido aprobado para su uso en 16 mercados europeos, convirtiéndose en el sistema de este tipo más extendido en Europa. Esto desbloquea más de 135.000 kilómetros de autopistas y autovías, llamadas Blue Zones, permitiendo a los clientes utilizarlo para sus viajes a través de varios países.

Autovisa Ford es el concesionario exclusivo de la marca en Málaga y admitirá pedidos del modelo desde el primer trimestre del 2026.