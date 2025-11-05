El nuevo KIA EV4 ya está en Ruedatur

Las claves nuevo Generado con IA KIA presenta en Ruedatur el nuevo EV4, disponible en dos carrocerías: cinco puertas y cuatro puertas con tres volúmenes, ambas compartiendo plataforma, motor e interior de estilo minimalista. El KIA EV4 ofrece un motor de 204 CV y dos opciones de batería: 58,3 kWh con 440 km de autonomía y 81,4 kWh con hasta 625 km, ambas recargables al 80% en solo 31 minutos con carga rápida. Durante la presentación, se mostraron imágenes de la próxima furgoneta eléctrica KIA PV5, que llegará en 2026 y ha batido un récord Guinness de autonomía en ciudad, rozando los 700 kilómetros. KIA mantiene su apuesta por una gama multi-energía que incluye modelos de gasolina, micro-híbridos, híbridos autorrecargables, híbridos enchufables y eléctricos, adaptándose a las necesidades de todos los clientes.

KIA está haciendo los deberes como marca y los concesionarios que venden sus modelos lo agradecen. Apostar todo a una tecnología cuando el mercado no está respondiendo de manera solvente es un suicidio industrial.

Sin embargo, la marca coreana se ha propuesto tener los pies de plomo en cada paso que da hacia la electrificación, una tecnología que, queramos o no, se impondrá con el tiempo, aunque ese tiempo no sea el que marque la Unión Europea.

Mientras los problemas geopolíticos se resuelven, lo cierto es que KIA no desdeña ninguna tecnología, porque sigue apostando por una variedad de modelos de gasolina, los menos, micro-híbridos, híbridos auto-recargables, híbridos enchufables o eléctricos, donde todos los compradores podrán encontrar el que más se acerque a sus necesidades.

Una vista del KIA EV4 cinco puertas

Y para quien necesite un vehículo eléctrico, el nuevo KIA EV4 es un escalón dentro de lo que ya ofrece la marca, porque existen determinados usos que ya se pueden cubrir con un eléctrico a baterías.

El EV4 se ofrece con dos tipos de carrocería, algo que ya no es muy frecuente. Una de ellas es de cinco puertas, con seguridad la que más se venda, y la otra de cuatro puertas, con tres volúmenes.

Las dos versiones comparten plataforma, motor, potencia e interior, aunque la primera dispone de la versatilidad del portón trasero y la otra de la elegancia de un turismo tradicional, de los que ya no se ven. El interior, por cierto, tiene un aire minimalista, casi nórdico, con detalles de diseño de todo tipo.

Un momento de la presentación

El motor ofrece 204 cv de potencia, más que suficiente para mover con soltura su peso, asumiendo que no estamos ante un vehículo deportivo sino ante un coche familiar para todo tipo de uso. Hay dos tipos de baterías, la primera con 58,3 kw/h y 440 km de autonomía.

La otra es de 81,4 kw/h y ofrece 625 km antes de tener que cargarla, las dos en ciclo de homologación WLTP. Muy a tener en cuenta que pueden llegar hasta el 80% con carga rápida en solo 31 minutos.

El evento de presentación aprovechó las sinergias con AJE Málaga y sus asociados, que estuvieron representados por Princesa Sánchez, gerente de ese colectivo, y alguno de sus muchos jóvenes empresarios, quienes tuvieron la ocasión de ver en primicia el nuevo EV4.

La nueva furgoneta KIA PV5

Por otra parte, Alfonso Cherino, director general de Ruedatur, comentó que “el KIA EV4 refuerza el papel de marca con su gama multi-energía, cubriendo todas las necesidades de los clientes”.

También se aprovechó el evento para ofrecer imágenes de la nueva furgoneta eléctrica que está por llegar a principios de 2026, la PV5, tanto en versión comercial como de pasajeros, y que acaba de batir un récord Guinnes de autonomía en un ciclo combinado en ciudad, llegando a rozar los 700 kilómetros.