La Universidad de Málaga gana el concurso MotoStudent ante universidades de toda Europa

MotoStudent es un evento en el que universidades de toda Europa participan presentando una moto diseñada y fabricada por los propios alumnos bajo unas reglas técnicas comunes. Los inicios de este concurso universitario datan de 2009, en el circuito Motorland de Aragón, donde hoy día siguen desarrollándose las pruebas finales de todas las universidades que participan cada dos años.

En esos inicios los prototipos presentados a concurso llevaban motor de gasolina, pero con la evolución tecnológica y medioambiental de los motores llegamos hasta nuestros días con dos opciones de motorización: eléctrica y motores térmicos con e-fuels, en consonancia con las tendencias y normativas actuales anticontaminación.

La idea básica sigue siendo la misma, porque los alumnos deben presentar un proyecto para fabricar una moto en serie que se evalúa en dos tipos de pruebas.

La primera de ellas es la parte constructiva, con todos sus procesos, desarrollos y estudio de viabilidad comercial, que se tiene que defender ante un jurado.

En la segunda parte se trata de probar sus prestaciones en un circuito de verdad, con una puntuación específica en todo tipo de pruebas dinámicas, como aceleración, manejabilidad, velocidad máxima, capacidad de frenada y, finalmente, una carrera con todos los equipos participantes donde la posición también suma puntos.

Pues bien, UMA Racing Team ha sido protagonista en esta octava edición de la competición internacional de MotoStudent. El equipo malagueño universitario de motos de competición ha conseguido dos trofeos: uno, al mejor proyecto de innovación, y otro, al segundo puesto en la suma de pruebas dinámicas en la carrera final.

De este modo, se corona como subcampeón del mundo y se convierte en el mejor de España entre las universidades presentes. Solo el equipo de la Universidad de Bolonia ha podido doblegar el excelente trabajo de los jóvenes universitarios malagueños, que se han enfrentado a 45 rivales de 19 países y han lucido sus colores con una moto que ha demostrado su competitividad en la pista.

Allí se ha pretendido recrear el ambiente real de una competición de alto nivel de motociclismo, además de ser un reto mental para todos los participantes, que buscan desafiar los límites de la ingeniería y desarrollar avances sostenibles en el sector de la automoción.

Uno de los motivos para ganar en la categoría de innovación se debe a una propuesta técnica novedosa que ha consistido en el desarrollo de un algoritmo para la gestión de la temperatura del motor eléctrico y que incide directamente en el rendimiento y fiabilidad de este tipo de motores.

MotoStudent es un evento transversal, donde no hay solamente ingenieros, porque el personal humano necesario para un proyecto de esta envergadura necesita cubrir áreas como marketing, comercial, redes sociales, fotografía y vídeo o comunicación. El equipo está compuesto de 35 personas, de los cuales 26 son alumnos, 6 tutores y 1 piloto, con dos mujeres ingenieras y cuatro más en el área de comunicación.

El Taller 31 de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA seguirá siendo ese lugar donde muchos jóvenes, a través de sus sueños y el trabajo en equipo, completen una formación que les ofrezca un futuro lleno de éxito.