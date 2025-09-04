El malagueño Aarón García se proclama campeón de Europa de karting

Tiene solo 17 años, pero ya atesora un enorme palmarés en el mundo de los pequeños coches de karting, donde se inició siendo un niño.

Después de conseguir títulos absolutos en Andalucía y España, Aarón García se convierte en el primer malagueño, y también andaluz, en conseguir la victoria en la categoría X30 de la IAME Euro Series, el certamen internacional más prestigioso de la firma italiana IAME (Italian American Motor Engineering), un fabricante que surte de material técnico a los mejores pilotos del mundo.

El malagueño contaba con el apoyo de su equipo, MDC Racing y en la parte técnica el material de DPK Racing y los motores Grice, que han sido fundamentales en la victoria final.

García llegaba como líder del campeonato a la última cita del calendario, disputada en Bélgica en la ciudad de Mariemburg. Allí se las tendría que ver con lo más granado del mundo del karting europeo, con una inscripción de 130 pilotos de todos los países del continente.

García y su equipo celebrando la victoria en el europeo de karting

Lo más complicado iba a ser lidiar con unas condiciones meteorológicas nada parecidas a las que se puede enfrentar en España cuando se disputan las carreras aquí. La lluvia intermitente y las condiciones cambiantes de la pista iban a ser una prueba más de la madurez del joven piloto y su indudable talento al volante.

En las clasificatorias logró vencer en tres de las cinco mangas, siendo tercero en la prefinal. En la final, sabedor de que había que acabar logrando los puntos necesarios, consiguió amarrar un quinto puesto, lo que le aseguraba la victoria final con una importante ventaja de 44 puntos sobre el segundo clasificado.

Esta victoria europea consolida su espectacular palmarés, donde destaca el título de Campeón de España de karting en 2024 con 16 años, convirtiéndolo en uno de los pilotos con más proyección del automovilismo nacional y, quién sabe, en una de las grandes promesas en Europa.

La Federación Andaluza de Automovilismo cuenta con un programa específico para niños y adolescentes en la categoría del karting, plataforma indispensable hoy día para acceder a las máximas categorías del automovilismo.

Su presidente, Manuel Alonso, comentaba que “la Federación Andaluza de Automovilismo se siente muy orgullosa de este gran éxito de Aarón García, que confirma el enorme talento que tenemos en el karting andaluz. Su victoria en Europa demuestra que con esfuerzo y el apoyo adecuado, nuestros pilotos pueden estar entre los mejores del mundo”.

Estas palabras son el reflejo de lo importantes que son las instalaciones y circuitos específicos para poder practicar esta especialidad del motor con seguridad. Andalucía cuenta con el mayor número de circuitos de España para la práctica del karting al más alto nivel, siendo el de Campillos una referencia internacional.