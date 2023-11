Hyundai Automóviles Nieto presentó “Unlimited Club”, un exclusivo evento con experiencias tan revolucionarias como el Nuevo Hyundai KONA

Hyundai Automoviles Nieto presentó el pasado jueves 2 de noviembre el revolucionario club privado “Unlimited Club”, un movimiento inspirado en el Nuevo Hyundai KONA.

El pasado mes de septiembre Hyundai anunció el lanzamiento del Nuevo Hyundai KONA, una revolución para el mercado del automóvil. Este modelo cuenta con un diseño futurista con una imagen más limpia y atrevida, un interior más cómodo y amplio, además, lo último en innovación, con tecnología inteligente de última generación para conectar a los usuarios con sus coches.

“Unlimited Club” es un club privado que nació con el objetivo de construir una comunidad de personas unidas por intereses comunes que podrán disfrutar de exclusivos eventos y experiencias de marca a la altura de la innovación del Nuevo Hyundai KONA.

En dicho encuentro, los socios pudieron participar en conversaciones sobre los cambios que impulsan la transformación del presente, de la mano de Daniel Carnero , chef de reconocido prestigio que recibió una estrella Michelin en uno de sus restaurantes situado en el centro de Málaga.

Ernesto Marín, jefe de ventas de Automóviles Nieto ejerció como moderador y gracias a su experiencia profesional personificó a la perfección los valores del nuevo SUV, resumidos bajo el claim de lanzamiento: "Supera tus límites".

En el evento de “Unlimited Club” de Hyundai desde su entrada, los socios pudieron disfrutar de experiencias unlimited. Con un impactante photocall con efectos ópticos, una gran propuesta gastronómica y el Nuevo Hyundai KONA, como invitado especial.

Así es el nuevo Hyundai KONA.

Además, durante el evento, se realizó un concurso con el que los invitados pudieron optar a una magnífica y exclusiva Experiencia Hyundai, el premio consiste en un fin de semana con un Hyundai KONA y una noche de hotel, para descubrir el nuevo modelo de la marca dentro de una experiencia sin límites.

Los nuevos socios que se unieron al club también han obtenido un pequeño obsequio que consiste en una mochila que los acompañará en todos sus planes Unlimited y un cargador de móvil inalámbrico para una experiencia sin límites de energía.

