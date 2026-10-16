Lydia Nieto, fundadora de Brunchit: "Con un 4,5 de reseñas no eres nadie"

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LO ESENCIAL Las claves Lydia Nieto, fundadora de Brunchit, compartió en Ágora UTAMED las claves del éxito de su proyecto empresarial, que nació tras un viaje a Bali y actualmente cuenta con 300 trabajadores. Nieto destacó la importancia de ver el brunch como un nicho de mercado sostenible y no como una moda, invirtiendo en comunicación y aprovechando la viralidad en redes sociales desde sus inicios. La empresaria subrayó que el 80 % del éxito es la ejecución de la idea y exigió la máxima calidad en sus locales, manteniendo una valoración mínima de 4,7 sobre 5 en las reseñas digitales. Respecto al futuro y la competencia, afirmó que su marca va 'diez años por delante' y que su principal objetivo es mantener la empresa rentable y viva a largo plazo.

Ágora UTAMED Universidad celebró este 15 de octubre un nuevo encuentro dedicado al emprendimiento y a la capacidad de transformar una oportunidad de mercado en un proyecto empresarial.

La protagonista de esta cita fue Lydia Nieto, fundadora de Brunchit, quien compartió su experiencia al frente de una iniciativa que consiguió consolidarse como marca y ampliar su presencia más allá de Málaga y que cuenta actualmente con una plantilla de 300 trabajadores.

Durante el encuentro, Nieto explicó cómo un viaje a Bali se convirtió en el punto de partida de su aventura empresarial. Allí encontró la inspiración para desarrollar un concepto gastronómico vinculado a la cultura del brunch, una tendencia que había alcanzado una gran popularidad en Australia y que posteriormente se extendió a otros mercados internacionales.

La emprendedora relató cómo identificó el potencial de este modelo y decidió apostar por trasladarlo a Málaga, adaptándolo a los gustos y hábitos de consumo locales.

Una de las claves de su trayectoria fue la capacidad de interpretar aquella tendencia como una oportunidad empresarial a largo plazo. "El acierto fue pensar que el brunch era un nicho de mercado y no una moda", aseguró Nieto, quien explicó cómo esa visión le permitió apostar por un concepto gastronómico que todavía tenía recorrido y posibilidades de crecimiento.

La empresaria también recordó los primeros pasos de su proyecto y la importancia de gestionar los recursos disponibles para impulsar su crecimiento. "Alquilamos nuestro primer local en calle Carretería por 750 euros, y lo que ahorramos lo invertimos en marketing", explicó Nieto, poniendo de relieve el papel que desempeñó la comunicación en la construcción y posicionamiento de su marca desde sus comienzos.

En este sentido, la emprendedora destacó la importancia que tuvieron las redes sociales en la expansión inicial de su negocio, especialmente gracias al atractivo visual de sus propuestas gastronómicas.

"Me ayudó mucho la viralidad de las fotos, era un marketing gratis cuando yo no tenía dinero", señaló Nieto, quien reconoció que la difusión espontánea de imágenes entre los clientes contribuyó a dar a conocer su establecimiento sin necesidad de realizar grandes inversiones publicitarias.

Otro de los aspectos que abordó durante la conversación fue la importancia de ejecutar correctamente una idea de negocio. Nieto resumió su visión del emprendimiento con una fórmula en la que otorgó un peso decisivo al trabajo y a la capacidad de llevar los proyectos a la práctica: "El 80 % es ejecución, el 20 % es la idea y el 10 % es suerte". Con esta reflexión, subrayó que identificar una oportunidad no era suficiente para alcanzar el éxito, sino que resultaba fundamental saber desarrollarla, adaptarse a las circunstancias y mantener la constancia durante el proceso.

El crecimiento de Brunchit, que pasó de un primer establecimiento en Málaga a una estructura empresarial con 300 empleados, también sirvió para abordar los desafíos de gestionar equipos, mantener la identidad de una marca y afrontar nuevas etapas de expansión.

En este sentido, Nieto señaló que una de las principales dificultades del negocio era conseguir que la experiencia del cliente fuera siempre la misma, independientemente del establecimiento.

La importancia de la reputación digital ocupó también un lugar destacado en su intervención. "Con un 4,5 de reseñas no eres nadie", afirmó Nieto, quien explicó que exigía a sus establecimientos mantener una valoración mínima de 4,7 sobre 5 en las plataformas de reseñas.

Para la empresaria, alcanzar y conservar esa puntuación resultaba fundamental en un sector donde las opiniones de los clientes influían directamente en la elección de un restaurante. Esta exigencia reflejó su apuesta por mantener unos estándares elevados de calidad, servicio y atención al cliente en todos los locales de la marca.

La fundadora de Brunchit también abordó la creciente competencia dentro del sector y destacó la ventaja que, a su juicio, había conseguido construir su empresa gracias a su trayectoria. "Nos diferenciamos de la competencia porque vamos diez años por delante", afirmó Nieto, quien situó la comunicación de marca y la creación de una comunidad de clientes entre los principales elementos diferenciales de su proyecto.

Al mismo tiempo, reconoció el valor de observar a otras empresas del sector como parte del aprendizaje empresarial. "No hay nada que me enseñe más que mi competidor", aseguró, destacando la importancia de analizar el mercado y aprender de quienes desarrollan propuestas similares.

La empresaria también dejó claro que su principal aspiración iba más allá de seguir abriendo establecimientos: "Mi sueño es que la marca siga viva y que sea rentable", afirmó, poniendo el foco en la sostenibilidad económica y la continuidad del proyecto a largo plazo.

La conversación también profundizó en cuestiones como la diferenciación en mercados cada vez más competitivos, la construcción de una identidad de marca reconocible y el papel de la intuición empresarial a la hora de detectar nuevas oportunidades.

Todo ello desde una perspectiva práctica, basada en la experiencia personal de la invitada y en las decisiones que marcaron la evolución de su proyecto.