La rentabilidad de la vivienda en alquiler en Málaga capital es bastante menor que la media nacional

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LO ESENCIAL Las claves La rentabilidad bruta de la vivienda en alquiler en Málaga capital cayó al 5% en el tercer trimestre, 1,2 puntos por debajo de la media nacional (6,2%). Comprar un local comercial para alquilarlo es la opción inmobiliaria más rentable en Málaga capital, alcanzando un 7,6%. Las oficinas ofrecen una rentabilidad del 6,7% en la ciudad, mientras que la media en España para este tipo de activos es del 11,2%. Las plazas de garaje son los activos menos rentables en la capital malagueña, situándose en un 4,2%.

Comprar y alquilar cualquier activo inmobiliario en Málaga capital es rentable. No obstante, es tal la subida del precio que hay notables diferencias con la media nacional.

Lo primero que se mira siempre es la vivienda. El famoso rentismo. Comprar un piso con vistas a alquilarlo. La rentabilidad bruta sigue en continuo descenso en Málaga.

En el tercer trimestre de este año esa rentabilidad es del 5%, según los datos publicados por la plataforma Idealista. En marzo era del 5,2% y hace justo un año del 5,1%. No es una gran diferencia, pero mantiene su tendencia bajista.

Si se compara con la rentabilidad bruta media de la vivienda en España sí hay más distancia, ya que en el tercer trimestre de este año está en el 6,2% en el conjunto nacional, 1,2 puntos más que en Málaga.

Lógicamente el precio en capitales pequeñas como Huelva o Zamora, donde se obtiene una rentabilidad del 7,4 y del 7% respectivamente, es más reducido.

En grandes urbes como Madrid la rentabilidad es del 4,3% y en ciudades especialmente caras como San Sebastián apenas alcanza el 3,3%.

En Málaga capital lo más rentable a día de hoy es comprar un local comercial y alquilarlo. Según los datos de Idealista la rentabilidad bruta es del 7,6%. Eso sí, la media española es del 10%.

Faltan oficinas en Málaga y también es un buen negocio, con un resultado estimado del 6,7% frente al 11,2% nacional.

Lo que menos dinero deja, aunque también muchos menos dolores de cabeza, son las plazas de garaje. La rentabilidad es del 4,2%, prácticamente lo mismo que un bono a 10 años, pero el riesgo también es menor.