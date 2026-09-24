La primera promoción que Tu primer hogar hará en Estepona. Tu primer hogar

Así es la primera promoción en Estepona de Tu primer hogar, un sistema que facilita el acceso a la vivienda a jóvenes

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Las claves Generado con IA Tu Primer Hogar lanza un sistema que permite a jóvenes adquirir vivienda sin pagar entrada, abonando ese importe como alquiler durante cinco años. La primera promoción, Llanos de Boladilla en Estepona, contará con 27 viviendas de dos y tres dormitorios, aparcamiento, trastero, piscina y zonas comunes. El precio de venta de las viviendas se fija desde el primer día y no varía durante el periodo de alquiler, descontándose parte de cada cuota del precio final. La empresa prevé construir unas 900 viviendas en España en cuatro años bajo este sistema.

La empresa malagueña Tu Primer Hogar lanzó en abril un proyecto pionero para el acceso a la vivienda.

Es un sistema a través del cual los interesados en adquirir una no tienen que pagar la entrada -que suele requerir un ahorro de un 20% del coste- sino que abonan ese dinero en concepto de alquiler durante cinco años y, pasado ese tiempo, pasarían a pagar el importe restante como una hipoteca normal.

Traducido a números y teniendo en cuenta el coste actual de la vivienda, un comprador debe tener ahorrados unos 70.000 euros para los gastos de entrada, notaría y administrativos. Esos 70.000 euros los abonaría como alquiler durante 5 años.

El empresario marbellí Francisco Gómez anunció esta iniciativa y los planes iniciales de la compañía, que contempla la construcción de unas 900 viviendas en distintas partes de España en cuatro años.

Este jueves han dado más datos sobre la primera promoción inmobiliaria. Se llama Llanos de Boladilla, está en Estepona y ha sido diseñada por el estudio malagueño HCP Architecture & Engineering.

El edificio tendrá 27 viviendas de dos y tres dormitorios de 84 a 154 metros cuadrados construidos, así como aparcamiento, trastero, piscina y otras zonas comunes.

"Las terrazas son una de las señas de la identidad exterior del proyecto ofreciendo distintas alternativas a los futuros propietarios: terrazas cubiertas o descubiertas y la excepcionalidad de un solárium en la planta torreón", apuntan desde la empresa.

El precio de venta se fija desde el primer día manteniéndose invariable durante el periodo preliminar de alquiler con independencia de la fluctuación del mercado. Además, una parte de cada cuota de alquiler se descuenta del precio final cuando el inquilino decide ejercer la compra.