La junta directiva de la Asociación Andaluza de Empresa Familiar, esta pasada semana en un acto en Sevilla. EE

Una completa radiografía de la empresa familiar andaluza este miércoles 23 en Málaga

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Las claves Generado con IA El miércoles 23 de septiembre se celebra en Málaga una jornada sobre la empresa familiar andaluza. Se presentará un estudio basado en 35.000 empresas, analizando su impacto en empleo y Valor Añadido Bruto (VAB). El informe aborda aspectos como tamaño, antigüedad, sector, concentración de propiedad y estructura organizativa de estas empresas. Tras la presentación, habrá una mesa redonda con destacados empresarios andaluces, moderada por Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga.

Este miércoles, 23 de septiembre, Málaga acogerá una jornada dedicada a analizar en profundidad el papel fundamental que desempeña la empresa familiar en el tejido productivo de Andalucía.

El evento se celebrará en la Sala Ágora (Calle Bolsa, 13) a partir de las 12:00 y tiene como objetivo principal presentar un estudio riguroso sobre el protagonismo real de este tipo de empresas en la región.

Está organizado por la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar con el patrocinio de Unicaja Empresas.

José Carlos Casillas, presidente de SAFER (Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar), será el encargado de exponer las principales conclusiones de este informe.

El estudio, basado en una muestra de cerca de 35.000 empresas andaluzas, ofrece un análisis de su contribución al empleo y al Valor Añadido Bruto (VAB) de la región, entre otros factores.

En este sentido, el informe destaca aspectos clave como la dimensión, antigüedad, sector de actividad, concentración de la propiedad y estructura organizativa de las empresas familiares, permitiendo conocer indicadores fundamentales relacionados con su actividad empresarial.

Tras la presentación del estudio, habrá una mesa redonda con tres grandes empresarios andaluces como María Paz Hurtado, presidenta de Hutesa; Francisco Gómez, presidente de Alfil Patrimonial; y Vicente Martín, director de expansión de Grupo Hermanos Martín (Grupo MAS).

La mesa será moderada por Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga.

La asistencia es gratuita y hay entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción en este enlace.