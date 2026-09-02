Más de un centenar de investigadores internacionales participan esta semana en un congreso económico en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Más de cien investigadores internacionales participan en las Jornadas de Economía Industrial (JEI 2026) en Málaga, el 3 y 4 de septiembre. El evento conmemora cuatro décadas de análisis sobre la evolución de los mercados en España y se inauguran nuevas aulas en la Facultad de Económicas. Destacan ponencias sobre propiedad común, precios algorítmicos e inteligencia artificial, con expertos como Jeanine Miklos-Thal, José Azar y Andrea Pozzi. El congreso aborda la digitalización, el papel de la regulación y la Ley de Mercados Digitales de la UE, reuniendo a figuras clave de la academia y organismos de supervisión.

Málaga acogerá esta semana un gran congreso internacional económico con la presencia de más de un centenar de ponentes.

Se trata de la cuadragésima edición de las Jornadas de Economía Industrial (JEI 2026), que tendrá lugar los próximos 3 y 4 de septiembre en el Campus de El Ejido de la Universidad de Málaga (UMA).

No solo será un debate académico de alto nivel, sino que conmemorará cuatro décadas de una disciplina que ha sido fundamental para entender la evolución de los mercados en España.

Esta edición, de carácter excepcional por su longevidad, servirá además para la apertura de las nuevas aulas de la Facultad de Ciencias Económicas en el Edificio Esther Dufflo.

La sesión plenaria del 3 de septiembre estará a cargo de Jeanine Miklos-Thal (University of Rochester), una autoridad en estrategias de canal y colusión.

El interés se intensificará el 4 de septiembre con la sesión "Frontiers in IO", donde intervendrán José Azar (Universidad de Navarra) y Andrea Pozzi (Università degli Studi di Milano).

Las investigaciones de Azar sobre el common ownership (propiedad común) y las de Pozzi sobre precios algorítmicos se sitúan en el centro de los debates actuales sobre defensa de la competencia.

Sus aportaciones son cruciales para transformar modelos teóricos en herramientas regulatorias capaces de mitigar las asimetrías de información y evitar distorsiones en los mercados modernos, validando el papel del JEI como puente entre la academia y la praxis económica.

La relevancia de las políticas públicas emana de una colaboración estrecha entre la investigación y los organismos de supervisión. La mesa redonda organizada junto a FUNCAS el 3 de septiembre (16:30-18:00) es el máximo exponente de esta sinergia, centrando el debate en el futuro de las infraestructuras.

El panel destaca por su peso institucional y académico. En este sentido, participarán Juan José Ganuza (presidente de la CNMC), Javier Asensio (UAB), Diego Rodríguez Rodríguez (UCM), Íñigo Herguera (UCM) y Anna Matas (UAB).

El congreso dedica un espacio sustancial a los fallos de mercado derivados de la digitalización. Con un programa denso que incluye 29 sesiones y 84 artículos, el JEI 2026 se convierte en un laboratorio para entender la interacción entre algoritmos y mercado.

Entre los focos de análisis destacan el estudio de Alexandre de Corniere sobre la adopción de IA y la investigación de Ester Manna sobre la mitigación de "alucinaciones" en sistemas inteligentes exploran cómo estas herramientas alteran el comportamiento estratégico de las empresas.

Yann Delaprez analizará el impacto económico de estas tecnologías, evaluando su capacidad para transformar la productividad y la estructura de costes.

Especial atención merece la ponencia de Joan Calzada y Adrián Moreno, quienes vincularán el análisis de los mercados online con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea. Este enfoque es vital para entender cómo los reguladores intentan limitar el poder de los gatekeepers digitales.

El Comité Organizador Local, encabezado por Ascensión Andina-Díaz y Luis Gautier (UMA), junto a la coordinación de Paula González (Comité Ejecutivo, UPO) y Daniel García (Comité Científico, University of Vienna), han logrado diseñar un programa que equilibra la tradición con la disrupción.