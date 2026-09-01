El infame final del Grupo Vera se amplía: detienen a otras 10 personas y elevan el saqueo a los 160 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA La operación policial Drave suma 10 nuevas detenciones en el caso del Grupo Vera, elevando el saqueo a 160 millones de euros. Entre los arrestados figuran allegados a los fundadores del Grupo Vera, acusados de vaciado patrimonial y desvío de fondos. Se imputan delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible y apropiación indebida. La Policía ha bloqueado activos financieros, incautado joyas y embargado 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros.

El mazazo en abril de 2025 fue tremendo. El Grupo Vera, una de las constructoras históricas de Málaga, tenía un final dramático y completamente ilegal. La Policía Nacional anunció que había detenido al administrador concursal y al exdirector financiero por robar 100 millones de euros.

Pero la operación, llamada Drave, no se quedó ahí. Los agentes han seguido investigando y este martes ha comunicado que ha habido otras 10 detenciones y que el saqueo inicial pasa de los 100 a los 160 millones de euros.

Entre los arrestados hay varias personas allegadas a los fundadores del Grupo Vera. En lugar de pagar a los acreedores, habían realizado supuestamente, a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos.

Se les imputan los presuntos delitos de frustración de la ejecución -acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial-, insolvencia punible y apropiación indebida.

A finales de julio la Policía hizo nuevos registros e incautó joyas valoradas en más de 200.000 euros. Se han bloqueado ahora activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

El Grupo Vera estaba en concurso de acreedores en 2013 con un pasivo de más de 76 millones de euros. Francisco Vera, su fundador, logró un acuerdo con los acreedores, que confiaban en su palabra tras décadas de trabajo.

Pero Vera murió en 2017 y todo se fue a pique. Se mantuvo el concurso y los acreedores, empezando por Hacienda, esperaban cobrar lo que les correspondía.

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