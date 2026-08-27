Las cuentas para comprar la casa más cara de España: una hipoteca mensual de más de 200.000 euros

El comedor de la mansión Villa Bellagio en Marbella. EE

Las claves

Las claves Generado con IA La casa más cara de España es Villa Bellagio, en Marbella, con un precio de 70 millones de euros. La mansión cuenta con 13 suites, 16 baños, dos garajes para 42 coches, piscina, spa, sala de cine y bolera. Para comprarla con hipoteca, la entrada sería de 13,85 millones y la cuota mensual a 30 años superaría los 231.000 euros. La segunda vivienda más cara en Málaga, en Benahavís, cuesta 34 millones y la hipoteca mensual podría superar los 111.000 euros.

Cada año la plataforma inmobiliaria Idealista publica cuáles son las casas más caras de España en venta. En estos momentos hay tres mansiones en Marbella y Benahavís entre las diez primeras del país.

La vivienda más lujosa se llama Villa Bellagio, está en Marbella y piden por ella 70 millones de euros.

Otra cosa es que alguien quiera pagarlos. De hecho, no se la quitan precisamente de las manos al propietario y lleva tiempo en venta.

Como puede imaginar, es una casa que recuerda a esas grandes mansiones que hemos visto en las películas.

Exterior de la vivienda más cara de España, de noche. EE

Tiene todo lo que se pueda imaginar. 13 suites, 16 baños, un comedor enorme, una cocina de 60 metros cuadrados, dos garajes para 42 coches, piscina exterior de 22 metros, spa, sala de cine, bolera...

Si se aburre dentro es porque quiere, aunque no es menos cierto que con una butaca y un buen libro sobra para echar un buen rato sin tanto lujo alrededor.

Su propietario, cuyo nombre no se ha hecho público, quiere, como hemos comentado, 70 millones de euros.

Obviamente solo está al alcance de multimillonarios. Muchos de ellos pueden pagar esa cantidad directamente al contado y aún así les sobra para más caprichos.

Pero vamos a divertirnos y a imaginar que el comprador sigue una estrategia normal, es decir, dar una entrada y pagar una hipoteca.

En toda mansión no puede faltar la mesa de billar. EE

En ese caso, Idealista también te hace las cuentas necesarias. Los bancos, habitualmente, solo dan el 80% del crédito, por lo que el comprador tendría que poner el 20% restante en concepto de entrada.

El comprador, por tanto, debería abonar 13,85 millones de euros para empezar.

Si quiere abonar la hipoteca en un plazo de 30 años, la cuota mensual sería de 231.803 euros. Curiosamente, es el importe medio de la hipoteca total en Málaga.

Es decir, un mes de hipoteca para adquirir esta vivienda de megalujo en Marbella equivale a la hipoteca media de cualquier persona para comprar un piso normal en la provincia de Málaga.

Una bolera en la casa. EE

Una hipoteca de 240.000 euros ya está fuera del alcance de cientos de miles de personas pero, comparado con estas cifras millonarias, parece que fuera nada. Siempre ha habido ricos y pobres.

Si en lugar de 30 años quisiera poner la hipoteca en 20 años, la cuota mensual sería de 315.000 euros. Eso poniendo un interés fijo del 2,2%.

Opciones más 'baratas'

Igual pagar 70 millones de euros se le escapa. La segunda vivienda más cara en Málaga, y la cuarta en España, está en Benahavís. Una gran finca con casoplón con 17 habitaciones por 34 millones de euros.

Mansión en Benahavís a la venta por 34 millones de euros. EE

Vamos a hacer las mismas cábalas. El comprador pone de adelanto 6,91 millones de euros, el 20% del total.

Y luego la hipoteca a 30 años se le queda en 111.899 euros mensuales. Si lo quiere poner en 20 años aumenta a 151.896 euros. ¿Quién dijo que el dinero no está para gastarlo?