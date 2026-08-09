"No solo hay que construir viviendas, hay que construir ciudad para que Málaga mantenga su calidad de vida"

Sergio Angusto es el CEO de la promotora inmobiliaria Coanfi. Coanfi

Las claves

Las claves Generado con IA Coanfi, promotora con sede en Zaragoza, refuerza su presencia en Málaga con proyectos tanto de vivienda asequible (VPO) como de lujo. El CEO Sergio Angusto destaca la falta de suelo finalista y los largos procesos administrativos como principales retos para responder a la alta demanda de vivienda en Málaga. La empresa apuesta por la industrialización de la construcción para reducir plazos y solventar la escasez de mano de obra cualificada. Angusto subraya la importancia de acompañar la expansión inmobiliaria con infraestructuras y servicios públicos para mantener la calidad de vida en Málaga.

Sergio Angusto es el CEO de la promotora Coanfi. Tienen la sede central en Zaragoza, aunque cada vez están más presentes en Málaga con varios proyectos inmobiliarios.

También se han integrado en la vida cultural de la capital malagueña y colaboran con el Museo Carmen Thyssen en verano patrocinando aperturas gratuitas nocturnas, visitas guiadas y teatralizadas y música en directo en los meses de julio y agosto.

Angusto ha atendido a EL ESPAÑOL de Málaga para hablar de los proyectos de su empresa y de la situación de la provincia en el contexto nacional.

-Coanfi tiene presencia en Málaga desde 2016. ¿Qué balance hace de esta casi década en la provincia y cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario malagueño desde que desembarcaron?

-El balance es muy positivo. Apostamos por Málaga en 2016 y, diez años después, tenemos delegación propia, un equipo consolidado y varios proyectos en marcha.

Esta evolución refleja nuestro compromiso con la ciudad. Málaga tiene un enorme potencial y es un mercado atractivo porque atrae inversión, talento y empresas. Que la oferta de vivienda crezca al mismo ritmo que la demanda es uno de los grandes retos.

-En Málaga capital están desarrollando Residencial Zoë (VPO en Distrito Zeta) y en Estepona Unelma (en el segmento Luxe). ¿Cómo conviven en la estrategia de la compañía dos modelos de negocio tan alejados en perfil de comprador y márgenes?

-No como dos modelos opuestos, sino como dos respuestas a necesidades diferentes del mercado y siempre manteniendo estándares de calidad.

Presente y futuro de Málaga "Málaga tiene un enorme potencial y es un mercado atractivo porque atrae inversión, talento y empresas. Que la oferta de vivienda crezca al mismo ritmo que la demanda es uno de los grandes retos"

En Málaga capital hemos apostado por Zoe porque existe una elevada demanda de familias que necesitan acceder a una vivienda asequible. Creemos que, como promotores, tenemos la responsabilidad de contribuir a facilitar el acceso a la vivienda.

En Estepona desarrollamos Unelma, orientado al segmento premium que responde porque el mercado internacional demanda ese tipo de vivienda.

-La firma ha anunciado inversiones de envergadura en la provincia (alrededor de 60 millones en los últimos desarrollos). ¿Qué peso tiene hoy Málaga en el volumen global de negocio de la promotora/constructora?

-Málaga representa un alto porcentaje de nuestra actividad. Es uno de los mercados estratégicos de Coanfi y las inversiones reflejan el compromiso de seguir creciendo en el territorio.

Vemos gran potencial de desarrollo y nuestro objetivo es seguir impulsando proyectos que aporten valor en las ciudades que estamos presentes.

-Málaga se ha consolidado como uno de los mercados más tensionados de España. Desde el punto de vista del promotor, ¿hasta qué punto la subida de precios responde a una falta real de suelo finalista frente a los costes de construcción y la demanda desbordada?

-Hay tensión en los precios por varios factores. Desde nuestro punto de vista el principal es la falta de suelo finalista. Hay una alta demanda, pero la oferta no responde porque no hay suelo suficiente para construir y los procesos administrativos siguen siendo demasiado largos.

Los costes de construcción también han aumentado. Es fundamental que haya más suelo finalista, agilidad administrativa y reducción de plazos para licencias y tramitaciones. También más colaboración público-privada para impulsar vivienda, especialmente la asequible.

El CEO de Coanfi, Sergio Angusto. Coanfi

-Con Residencial Zoë apuestan por la Vivienda de Protección Oficial. ¿Es rentable promover VPO hoy en la Costa del Sol con el coste de materiales y mano de obra actual, o requiere necesariamente incentivos y colaboración público-privada?

- La VPO es necesaria y las promotoras tenemos una responsabilidad social. Pero para que este modelo sea sostenible es imprescindible la colaboración público-privada.

Necesitamos más suelo destinado a vivienda protegida y agilizar los procedimientos para que los proyectos lleguen antes al mercado.

-Málaga atrae muchísimo capital extranjero y perfiles con alto poder adquisitivo. ¿Ve riesgo de que el cliente residente/trabajador local quede fuera del mercado si no se acelera la producción de vivienda asequible?

-Ese riesgo existe. La producción de vivienda está por debajo de las necesidades reales. Está claro que hay que producir más vivienda.

-Ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de"industrializar la construcción”. ¿En qué grado se están aplicando procesos industrializados en sus promociones de Málaga y qué impacto real tiene esto en plazos y precios finales?

-Estamos incorporando soluciones industrializadas en diferentes elementos constructivos, desde baños hasta fachadas, para reducir errores, optimizar recursos y disminuir los plazos de ejecución.

Además, es una de las respuestas al problema de la falta de mano de obra especializada que vive todo el sector.

-Como comenta, el sector sufre un problema generacional de falta de mano de obra cualificada. ¿Cómo está afectando esto a las ejecuciones de obra en la Costa del Sol y cómo se resuelve a medio plazo?

-La construcción dejó de resultar atractiva para los jóvenes. Hay que hacer atractiva la profesión, atraer talento mediante formación y mostrando las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece hoy la construcción.

Es un sector cada vez más innovador, tecnológico y especializado, muy diferente al de hace unas décadas.

-¿Siguen entonces siendo los tiempos administrativos y de tramitación de licencias en los ayuntamientos de la provincia el gran cuello de botella para poner oferta en el mercado?

-Sí. Si queremos aumentar la oferta de vivienda necesitamos reducir los plazos administrativos. Muchas veces una promoción tarda más tiempo en tramitarse que en construirse. Eso genera incertidumbre, incrementa costes y retrasa la llegada de viviendas al mercado.

Agilizar esos procesos beneficiaría tanto a las administraciones como a las empresas y, sobre todo, a los ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda.

Problema a solucionar "Si queremos aumentar la oferta de vivienda necesitamos reducir los plazos administrativos. Muchas veces una promoción tarda más tiempo en tramitarse que en construirse. Eso genera incertidumbre, incrementa costes y retrasa la llegada de viviendas al mercado"

-Muchos analistas comparan el momento actual de Málaga con otros grandes booms históricos. ¿Ve sólidos los fundamentos económicos de la provincia para sostener este nivel de demanda a largo plazo?

-El crecimiento de Málaga tiene una base mucho más sólida que hace veinte años. No hablamos solo de construcción, sino de una provincia que atrae empresas, inversión, talento y empleo.

-Ese crecimiento de la población y del parque de viviendas exige agua, movilidad y equipamientos. ¿Le preocupa que el desarrollo inmobiliario vaya más rápido que las infraestructuras públicas de la provincia?

-El crecimiento urbano debe ir acompañado de infraestructuras, transporte, equipamientos, colegios, zonas verdes y una gestión eficiente de recursos.

No se trata únicamente de construir viviendas, sino de construir ciudad. Ese equilibrio será clave para mantener la calidad de vida que ha convertido a Málaga en un referente.

-¿Qué planes de futuro tiene Coanfi en la provincia? ¿Tienen la intención de seguir adquiriendo suelo en Málaga capital o extenderse hacia otras zonas de la Costa del Sol o del interior?

-Nuestra intención es seguir creciendo. Queremos continuar desarrollando proyectos en la Costa del Sol e impulsar promociones que le den valor al territorio. Como le he comentado, Málaga es una provincia estratégica para Coanfi.