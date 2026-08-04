La provincia de Málaga cierra julio con 97.500 parados y récord de afiliados a la Seguridad Social

Imagen de archivo de un trabajador. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA El paro en Málaga baja en julio a 97.504 personas, con una caída interanual del 10,44%. La afiliación a la Seguridad Social marca récord con 789.922 trabajadores, aumentando en 8.710 respecto a junio. El desempleo femenino cae un 2,15% mensual y un 11,73% anual, frente al 0,74% y 8,41% entre los hombres. La contratación indefinida representa el 46,53% de los 359.272 contratos firmados en lo que va de año.

El mercado laboral de la provincia de Málaga cierra julio con datos que confirman la tendencia de mejora de los últimos meses. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado se situó en 97.504 personas, lo que supone un descenso de 1.580 desempleados respecto a junio (-1,59%) y una caída de 11.361 personas en comparación con julio de 2025, un retroceso del 10,44%.

El desempleo sigue afectando de forma desigual a hombres y mujeres. De los casi 97.500 parados, 58.636 son mujeres (60,14% del total) frente a 38.868 hombres (39,86%).

En el último mes, el paro femenino bajó un 2,15% (1.290 personas menos), mientras que el masculino retrocedió un 0,74% (290 personas menos). En términos interanuales, el descenso también es más intenso entre las mujeres, con una caída del 11,73% frente al 8,41% de los hombres.

Por edad, los menores de 25 años —6.338 jóvenes en paro, el 6,5% del total— son el grupo donde más ha mejorado la situación: un 16,63% menos que hace un año, frente al 9,97% del resto de edades.

El desglose sectorial muestra que casi todos los sectores redujeron su número de parados en el último mes, salvo la construcción, que sumó 116 desempleados más (+1,21%) respecto a junio, aunque en el cómputo anual acumula una caída del 13,18%.

Los servicios, el sector que concentra al 72,59% de los parados de la provincia (70.780 personas), bajaron un 1,71% mensual y un 9,45% interanual. Agricultura (2.139 parados) e industria (4.195) también retrocedieron, con descensos interanuales del 10,28% y el 9,20%, respectivamente.

En cuanto al paro de extranjeros, la provincia registró 13.642 desempleados de esta condición, una cifra que repuntó ligeramente respecto a junio (+39 personas, +0,29%) pero que cae un 2,88% en el último año.

En el capítulo de contratación, Málaga firmó 61.513 contratos durante julio, un 4,79% menos que el mes anterior, aunque un 2,13% más que en julio de 2025.

Del total, 26.968 fueron indefinidos (un 10,73% menos que en junio, aunque un 1,02% más que hace un año) y 34.545 temporales, que sí crecieron ligeramente respecto al mes anterior (+0,44%) y un 3,01% en el interanual.

En el acumulado del año, la provincia suma ya 359.272 contratos, de los que el 46,53% (167.171) son indefinidos y el 53,47% (192.101) temporales.

El otro gran indicador de la salud del empleo provincial, la afiliación media mensual a la Seguridad Social, alcanzó en julio los 789.922 trabajadores, con un incremento de 8.710 afiliados respecto a junio (+1,11%) y de 30.974 respecto al mismo mes de 2025.

Por municipios, la capital malagueña concentra el 40,98% del paro provincial, con 39.957 desempleados, un 1% menos que en junio y un 9,55% menos que hace un año.

La Confederación de Empresarios de Málaga valora favorablemente unos datos que reflejan el momento de mayor intensidad de la temporada alta turística y que vuelven a confirmar el dinamismo de la economía provincial. "Julio nos deja un nuevo máximo histórico de afiliación y una nueva reducción del desempleo", señala Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de CEM.

Asimismo, apunta que aunque el descenso del paro es algo más moderado que en los meses anteriores, "la evolución interanual, especialmente en afiliación, vuelve a poner de manifiesto la fortaleza del tejido empresarial malagueño y su capacidad para generar actividad y empleo", añade.