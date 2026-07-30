Unicaja nombra a un nuevo director de Banca de Empresas: la persona elegida ha sido Jorge Cienfuegos

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja ha nombrado a Jorge Cienfuegos como nuevo director del área de Banca de Empresas. Jorge Cienfuegos cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo. El nombramiento busca reforzar el negocio con empresas medianas y grandes y consolidar un modelo más especializado, alineado con el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja. La red de Banca de Empresas de Unicaja atiende a compañías con facturación entre 10 y 150 millones de euros, cubriendo todo el territorio nacional con centros especializados.

Unicaja ya tiene nuevo director del área de Banca de Empresas. La entidad ha comunicado este jueves que ha nombrado en ese cargo a Jorge Cienfuegos.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y tiene más de 30 años de experiencia en el sector.

El objetivo de Unicaja es, por una parte, reforzar el negocio con empresas medianas y grandes.

En segundo lugar, "este nombramiento se enmarca en el proceso de evolución organizativa y comercial que está llevando a cabo Unicaja para reforzar áreas estratégicas y consolidar un modelo más especializado y alineado con las prioridades definidas en su Plan Estratégico 2025-2027", explican.

“Con la incorporación de Jorge Cienfuegos reforzamos nuestra estructura de Banca de Empresas de cara a cumplir los ambiciosos objetivos de crecimiento de la entidad. Queremos seguir avanzando en un modelo especializado, orientado a ofrecer a las empresas todos los productos y servicios de acuerdo con sus necesidades”, ha afirmado Jesús Ruano, director general de Negocio de Empresas.

La red especializada de Banca de Empresas de Unicaja atiende al segmento de compañías medianas y grandes, con una facturación de entre 10 y 150 millones de euros, y cuenta con una estructura compuesta por cuatro direcciones territoriales, que cubren toda la geografía nacional a través de centros especializados.