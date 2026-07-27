La economía malagueña resiste: prevé un crecimiento del 2,5% en 2026, por encima de la media andaluza y española

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga prevé un crecimiento del PIB del 2,5% en 2026, superando la media andaluza y española. El empleo crece un 6,21% interanual y el paro cae un 11,9% en la provincia, datos mejores que los regionales y nacionales. El turismo impulsa la economía: las pernoctaciones en apartamentos turísticos suben un 29,2% y el aeropuerto incrementa su tráfico un 3,52%. El precio de la vivienda libre sube un 14,25%, mientras que la creación de empresas muestra signos de prudencia con menos sociedades y capital suscrito.

La provincia de Málaga cierra el primer semestre de 2026 confirmando su papel como uno de los territorios con "mayor capacidad de crecimiento". Así lo recoge el Barómetro Económico nº 51 del Colegio de Economistas de Málaga, que sitúa la previsión de crecimiento del PIB provincial en el 2,5% para 2026, por encima del 2,2% estimado para España y del 2,0% de Andalucía.

El informe, correspondiente al resumen del primer semestre del año, dibuja una economía "sólida, dinámica y con perspectivas favorables de crecimiento a medio plazo", aunque advierte de una progresiva moderación respecto a los ritmos de expansión observados tras la recuperación pospandemia.

El mercado laboral malagueño es, según los economistas, uno de los indicadores más destacados. El empleo crece un 6,21% interanual, muy por encima del 4,08% andaluz y del 2,42% nacional. En paralelo, el número de personas desempleadas cae un 11,9%, frente al -7,1% de Andalucía y el -2,89% de España. La afiliación a la Seguridad Social mantiene también una tendencia positiva, con un incremento del 3,48% en mayo.

El sector turístico sigue tirando de la economía provincial. Los viajeros alojados en hoteles crecen un 4,94% en abril y las pernoctaciones aumentan un 6,68%, con un comportamiento especialmente fuerte de la demanda internacional.

El dato más llamativo es el de los apartamentos turísticos, cuyas pernoctaciones se disparan un 29,2% interanual, casi 38% en el caso de los visitantes extranjeros. El tráfico aéreo del aeropuerto de Málaga también crece, un 3,52% en febrero.

El ladrillo malagueño mantiene su pulso: las hipotecas suben casi un 12% y la compraventa de viviendas crece un 2,06% interanual. El problema está en los precios, ya que la vivienda libre se encarece un 14,25% en el primer trimestre, muy por encima del 13,88% nacional y del 13,35% andaluz. El propio Colegio de Economistas advierte de que esta tendencia "puede generar tensiones de accesibilidad a la vivienda si la oferta no crece al mismo ritmo".

Sin embargo, los economistas advierten de que el tejido empresarial malagueño muestra signos de prudencia. La creación de sociedades mercantiles retrocede ligeramente (-0,16% en abril) y el capital suscrito para nuevas empresas se desploma un 73,2% interanual.

Al mismo tiempo, las disoluciones de sociedades aumentan un 30,23% y el índice de confianza empresarial cae un 3,45% en el segundo trimestre. Los economistas atribuyen esta cautela a la incertidumbre económica internacional, el coste de la financiación y la moderación prevista del crecimiento.

La inflación se mantiene instalada en el entorno del 3,2%, con una inflación subyacente cercana al 3% que apunta a una progresiva estabilización de precios. En el comercio exterior, tanto las exportaciones (+9,5%) como las importaciones (+17,86%) crecen con fuerza.

El Colegio de Economistas resume la fotografía del semestre señalando que Málaga "continúa mostrando un mejor desempeño que Andalucía y España en numerosos indicadores", pero deberá afrontar "retos relacionados con el acceso a la vivienda, la sostenibilidad del crecimiento turístico y el fortalecimiento de la confianza empresarial", sin olvidar la adecuación de la oferta energética a la demanda futura.