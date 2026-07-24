El grupo inmobiliario malagueño Vega entra a cotizar en Bolsa como SOCIMI

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo Vega, empresa inmobiliaria malagueña, ha comenzado a cotizar en Bolsa como SOCIMI. La compañía gestiona activos como centros comerciales, viviendas, hoteles, estaciones de servicio y terrenos en diferentes fases de desarrollo. Su cartera de activos se concentra principalmente en Málaga, Almería, Córdoba, Sevilla y la Comunidad de Madrid. Debuta en Portfolio Stock Exchange con una capitalización de 237 millones de euros y un precio de referencia de 47,40 euros por acción.

Otra empresa malagueña entra a cotizar en la Bolsa. Es Grupo Vega, que ha iniciado su andadura a través de la Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

Es una compañía especializada en el sector inmobiliario. Gestionan centros y locales comerciales, activos industriales y logísticos, viviendas, hoteles, estaciones de servicio, fincas rústicas y agrícolas, terrenos y activos en distintas fases de desarrollo.

La mayoría de su cartera está en Málaga, Almería, Córdoba y Sevilla, aunque también poseen activos industriales y logísticos en la Comunidad de Madrid.

Se ha estrenado en Bolsa con una capitalización de 237 millones de euros en Portfolio Stock Exchange, el sistema multilateral de negociación de nueva generación autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El precio de referencia de las acciones se ha fijado en 47,40 euros por acción. La compañía ha contado con Armanext como SMN Advisor.

“La incorporación a Portfolio Stock Exchange representa un paso relevante en el desarrollo de Grupo Vega. Nos permite reforzar la transparencia y la profesionalización de la compañía, al mismo tiempo que consolidamos un proyecto inmobiliario construido sobre una cartera diversificada, con capacidad para generar ingresos recurrentes y crear valor a largo plazo”, ha indicado Cristóbal Vega, presidente de Grupo Vega Capital Socimi.