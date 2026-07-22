Rocío Fernández (Cuima) y Verónica Núñez (Alfar), elegidas Empresarias del Año en Málaga

Las premiadas junto al alcalde de Máaga y la presidenta de Amupema. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Rocío Fernández, fundadora de CUIMA, ha sido premiada en la categoría de Emprendimiento de los Premios Empresaria del Año de Amupema. Verónica Núñez, responsable de Alfar Tierra Cocida, ha sido reconocida en la categoría de Trayectoria por su experiencia empresarial. Las finalistas en Emprendimiento fueron Rocío Noemí Carbonero (Rebeldía Tech) y Elizabeth Martín (Essencial By EM); en Trayectoria, Nazaret Orozco (Grupo Nissan) y Cristina Franco (Fisioazul). La ceremonia, celebrada en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, marcó la décima edición de estos galardones y contó con la presencia de destacadas autoridades locales.

Son aún menos de las que debería, pero las que hay son grandes profesionales y tienen buenas empresas.

La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema) ha entregado sus Premios Empresaria del Año en esta edición de 2026 y las vencedoras han sido Rocío Fernández, creadora de la plataforma Cuidado Integral de la Mama (CUIMA), y Verónica Núñez, responsable de Alfar Tierra Cocida.

Hay dos categorías. Una de Emprendimiento en la que ha resultado ganadora Rocío Fernández. Es para empresas que tienen menos de tres años de vida.

La fundadora de CUIMA ha sido la elegida, pero también ha habido otras dos finalistas en esta categoría. Han sido Rocío Noemí Carbonero de la empresa Rebeldía Tech y Elizabeth Martín, de Essencial By EM.

La segunda categoría es la de Trayectoria que, como su nombre indica, premia a empresarias con una mayor experiencia.

Un momento del acto. EE

Núñez ha sido la gran triunfadora y las dos empresarias que han resultado finalistas han sido Nazaret Orozco, de Grupo Nissan, y Cristina Franco de Fisioazul.

La entrega de estos galardones siempre es un día grande para las mujeres empresarias de la provincia. Además se ha dado la circunstancia de que era la décima edición, lo que le ha dado un mayor realce.

El acto ha sido en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga y han acudido autoridades políticas, empresariales y sociales de la vida malagueña.