Princesa Sánchez será elegida este jueves la primera presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Princesa Sánchez será elegida este jueves la primera mujer presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. Sánchez, periodista y fundadora de Princesa-Comunicación Real, ha sido gerente y secretaria general de la asociación. AJE Málaga, con más de 600 empresas asociadas, asesora gratuitamente a 1.000 emprendedores cada año. La elección se celebrará en una asamblea extraordinaria con la presencia de destacados líderes empresariales.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga hará historia este jueves. Su actual gerente, Princesa Sánchez, será elegida la primera mujer presidenta en la historia de esta patronal en la provincia.

Sánchez es periodista y fundadora de Princesa-Comunicación Real. También ha desempeñado en los últimos años el puesto de gerente y secretaria general de la asociación.

Ahora da el salto a la presidencia tras presentar la única candidatura y superar el límite de avales que se requieren para ello.

AJE nació en 1994 y, hasta ahora, todos los presidentes han sido hombres. El último ha sido José González Villodres, CEO de la empresa Pilarbox.

Es una institución nacional con delegaciones provinciales y la de Málaga siempre ha sido una de las más activas del país. En estos momentos cuenta con más de 600 empresas asociadas y asesora de forma gratuita a 1.000 emprendedores cada año.

Sánchez, que también es articulista de EL ESPAÑOL de Málaga, siempre se ha caracterizado por su gran capacidad de trabajo y su valor a la hora de afrontar cualquier reto.

De hecho, en mayo fue noticia nacional porque presentó la trigésima edición de los Premios AJE Málaga con su bebé encima para reivindicar la conciliación laboral y familiar de los autónomos.

Este jueves tendrá lugar la Asamblea Extraordinaria Electoral a partir de las 13:00 en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga.

Estarán presentes el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara; el secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Rubén Sans; y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, Félix Almagro.