La hipoteca media en Málaga es ahora 80.000 euros más cara que hace cinco años

El precio por metro cuadrado en Málaga es de 4.183 euros, más del doble que en Sevilla, reflejando una fuerte diferencia regional.

Málaga es la tercera provincia española con la hipoteca media más alta, casi 60.000 euros por encima de la media nacional.

El precio medio de una vivienda en Málaga ronda los 300.000 euros, y en la Costa del Sol las nuevas superan el millón de euros.

La hipoteca media en Málaga ha aumentado 80.000 euros en cinco años, situándose en mayo en 234.170 euros.

En el sector inmobiliario todo funciona como un reloj. Cuanto más cara es la vivienda, mayor es el importe de la hipoteca. Y en Málaga ambos parámetros no paran de subir.

La hipoteca media en la provincia estaba en mayo en 234.170 euros, según los datos actualizados publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Teniendo en cuenta que ahora los bancos no suelen dar más del 80% del préstamo para adquirir un inmueble, el coste medio de los pisos en Málaga está en torno a los 300.000 euros.

Son, lógicamente, medias. Y es un dato provincial. En la costa ese precio se dispara. El precio medio de las viviendas nuevas supera, por primera vez, el millón de euros en la Costa del Sol, según el último informe de Savills.

Volviendo a las hipotecas. El dato de mayo refleja el incremento constante del esfuerzo que deben hacer las familias para comprar una casa en la provincia.

De hecho, la hipoteca media en mayo de 2021 era de 154.000 euros. Ahora, cinco años después, es 80.000 euros superior.

La evolución ha sido prácticamente constante. En 2024 superó los 188.000 euros, en 2025 los 214.000 y en este 2026 los 234.000 euros mencionados.

Hemos tomado como referencia siempre el mes de mayo al ser el más actual. El importe medio se obtiene dividiendo el importe total por el número de operaciones y hay oscilaciones en función del comportamiento del mes. Pero este registro de mayo es significativo.

Hay otros datos más que llamativos. El primero es que Málaga ha sido la tercera provincia con la hipoteca media más alta del país. Solo la han superado Baleares (288.000 euros) y Madrid (255.000 euros).

La hipoteca media en Málaga, además, es casi 60.000 euros superior a la media española, lo que demuestra la fuerte tensión entre oferta y demanda existente en esta provincia.

Otro aspecto a tener en cuenta es que ladiferencia entre Málaga y el resto de provincias andaluzas es abismal.

En Sevilla la hipoteca media en mayo fue de 144.000 euros. La más barata está en Jaén con 92.000 euros. El resto de provincias andaluzas están en esa horquilla.

Esto se debe a la fuerte diferencia del precio por metro cuadrado entre Málaga y el resto de Andalucía. Hay numerosos informes que se publican prácticamente a diario a este respecto.

Idealista es una de las plataformas más utilizadas. Según sus datos, el precio medio de venta de una vivienda en la provincia de Málaga en junio es de 4.183 euros por metro cuadrado, un 10,8% más que hace un año.

En Sevilla, la capital andaluza, el precio medio es de 1.960 euros por metro cuadrado, menos de la mitad. Y eso que se ha incrementado un 14,5% en un año.

La diferencia es obvia. No es lo mismo comprar un piso en Marbella, Estepona, Fuengirola, Mijas o Torremolinos que en Dos Hermanas, Écija, Marchena o Coria del Río.

Simuladores

Salvo que sea una persona adinerada y pueda pagar un piso a toca teja sin necesidad de hipoteca, cuando un cliente tiene pensado comprar una vivienda lo primero que hace es buscar uno de los simuladores que hay en las plataformas para ver cuánto tendrá que pagar al mes.

Hemos hecho un cálculo tomando como referencia un precio de la vivienda de 300.000 euros y dando una entrada de 60.000 euros, el 20%. De esta forma, necesitaríamos una hipoteca de 240.000 euros.

A un plazo de devolución de 30 años y con un interés fijo del 2,2% la cuota mensual sería de 986 euros, incluyendo impuestos por valor de 20.000 euros. Con ese interés, el dinero finalmente pagado por el comprador supera los 415.000 euros.