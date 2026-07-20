La Cámara de Comercio de Málaga cumple 140 años: presenta una nueva imagen conmemorativa

El equipo cameral en la fachada de la institución. EE

Las claves

Las claves Generado con IA La Cámara de Comercio de Málaga celebra su 140 aniversario presentando una nueva imagen conmemorativa y el lema “140 años al servicio de la provincia”. La campaña del aniversario destaca el legado histórico de la Cámara y su adaptación a retos actuales como la digitalización, innovación, internacionalización y sostenibilidad. Las actividades conmemorativas incluyen la iluminación de la sede y el Ayuntamiento, la instalación de una lona, y campañas en prensa, mupis y redes sociales. El acto central del aniversario se celebrará el 23 de octubre, reuniendo a representantes del ámbito empresarial, institucional y social de Málaga.

La Cámara de Comercio de Málaga ha presentado su imagen conmemorativa y el programa de acciones para su 140 aniversario. La efeméride pondrá en valor su contribución al desarrollo económico y social provincial.

Han dado a conocer la nueva identidad visual y el lema “140 años al servicio de la provincia”. El concepto resume más de un siglo acompañando a empresas, comercios, autónomos y emprendedores.

La campaña conecta el legado histórico con desafíos actuales como la digitalización, la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la competitividad, a la vez que busca reafirmar el compromiso de la entidad con el futuro del tejido productivo malagueño.

El presidente cameral, José Carlos Escribano, ha destacado que este aniversario permite reconocer el camino recorrido junto a varias generaciones de empresarios.

José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. EE

Asimismo, ha reafirmado la vocación de la Cámara como una entidad moderna y cercana adaptada a cada desafío.

La nueva imagen se incorporará progresivamente en la web, redes sociales y soportes institucionales. Entre las primeras medidas destacan la instalación de una lona en la sede y la difusión de contenidos sobre la trayectoria cameral.

Las actividades comenzaron el 19 de julio, aniversario de la constitución de la entidad en 1886. Este lunes se ilumina de rojo la sede cameral y el Ayuntamiento, sumándose campañas audiovisuales y presencia en soportes digitales exteriores.

A partir de septiembre se intensificará la promoción en mupis, prensa, redes sociales y canales online. El objetivo de estas acciones es acercar la historia de la institución a la ciudadanía y estrechar lazos con el empresariado.

El evento central tendrá lugar el 23 de octubre con un acto institucional. La cita reunirá a destacados representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la provincia de Málaga.