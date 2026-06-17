Málaga premia el éxito internacional de su tejido empresarial

Las claves

Las claves Generado con IA La Cámara de Comercio de Málaga celebró la primera Gala del Exportador para reconocer la internacionalización de empresas locales. El HUB Málaga Export, con 55 empresas de 15 sectores, opera en 124 países y genera más de 750 millones de euros y 3.300 empleos. Fumihogar, LY Company Group y Aninver Development Partners recibieron premios por su éxito y expansión internacional. Autoridades andaluzas y provinciales asistieron al evento, subrayando la importancia de la internacionalización en el crecimiento económico de Málaga.

La Cámara de Comercio de Málaga organizó este martes la primera edición de la Gala del Exportador. El evento, desarrollado en Finca La Tosca, buscó distinguir la trayectoria internacional de aquellas empresas locales que expanden de forma activa la marca malagueña por todo el planeta.

El encuentro, al que asistieron unas 200 personas, sirvió igualmente para festejar el tercer aniversario de la plataforma HUB Málaga Export.

Esta comunidad empresarial acompaña a las firmas en su expansión. Actualmente agrupa a 55 corporaciones de 15 ramas económicas distintas. Su influencia abarca 124 países, sumando una facturación global superior a 750 millones de euros y 3.300 empleos directos.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, destacó el papel de la institución como aliado estratégico del tejido empresarial y puso en valor la importancia de la internacionalización como motor de crecimiento económico.

Uno de los momentos de la gala.

"La internacionalización ya no es una cuestión de sectores, sino de ambición. En Málaga contamos con empresas de todos los ámbitos que tienen mucho que aportar al mundo y desde la Cámara trabajamos para acompañarlas en ese camino, abriendo puertas, generando oportunidades y facilitando herramientas que les permitan competir en los mercados internacionales", señaló.

Asimismo, el presidente subrayó el papel del HUB Málaga Export como espacio de referencia para las empresas con vocación internacional. "Cuando una empresa malagueña avanza en su internacionalización, gana la empresa, gana el Hub y gana Málaga. Ese es el espíritu que ha inspirado este proyecto desde su nacimiento y que hoy celebramos junto a 55 empresas que forman parte de esta comunidad", afirmó.

La velada reunió a diversas autoridades, incluyendo a las consejeras andaluzas Carolina España y Rocío Blanco, junto a la vicepresidenta de la Diputación, Francisca Caracuel.

Carolina España y José Carlos Escribano.

El momento cumbre de la noche llegó con los Premios del Exportador 2026. Fumihogar recibió el galardón "Superando Fronteras" por operar en más de 50 países complejos fuera de la Unión Europea; distinción que fue recogida por su CEO, Carlos Cintora.

Por su parte, LY Company Group obtuvo el reconocimiento "Huella Global" gracias a su sólida implantación en 34 mercados extranjeros. Curro Rodríguez, consejero delegado de la compañía, recogió este premio que ensalza su red de estructuras internacionales.

Finalmente, Aninver Development Partners se alzó con la distinción "Excelencia Exportadora". Su CEO, José María de la Maza, recogió el premio que aplaude el desempeño, apertura de mercados y crecimiento sostenido de la actividad exterior de la firma.