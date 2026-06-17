Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado de 4 días por urgencia familiar

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores en España tienen derecho a un permiso pagado de hasta 4 días al año por urgencias familiares imprevistas. Este derecho está recogido en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, vigente desde junio de 2023. El permiso cubre ausencias por fuerza mayor y debe ser remunerado por la empresa, sin descontar vacaciones ni exigir recuperación de horas. No es aplicable a ausencias planificadas y es distinto al permiso por hospitalización o enfermedad grave, que contempla cinco días laborables.

Nadie elige el momento en que un familiar enferma de repente o sufre un accidente. Para esas situaciones, la ley laboral española garantiza que cualquier trabajador pueda abandonar su puesto sin que ello le cueste un euro de su salario.

El límite es de cuatro días al año, y el derecho está respaldado por el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, en vigor desde junio de 2023 tras su incorporación mediante el Real Decreto-ley 5/2023 sobre conciliación de la vida familiar y laboral.

La reforma fue explícita en un punto que antes daba lugar a disputas, y esas horas de ausencia equivalentes a esos cuatro días deben ser abonadas en todo caso por la empresa. El trabajador no pierde salario, no descuenta vacaciones y no está obligado a recuperar el tiempo después.

El artículo 37.9 establece que "las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia" equivalentes a cuatro días al año cuando concurra una causa de fuerza mayor de carácter familiar.

Ahora bien, el permiso tiene un requisito esencial: la urgencia. Está concebido para el imprevisto., No ampara las ausencias planificadas, como una cita con el especialista agendada con semanas de antelación o la asistencia a una intervención quirúrgica programada. La norma exige que la situación sea imprevisible y que la presencia del trabajador resulte indispensable de forma inmediata.

El tiempo puede disfrutarse por horas, sin necesidad de ausentarse días enteros, y el cómputo es anual.

Este derecho cuenta con respaldo legal tras la Sentencia núm. 416/2026, de 17 de abril, del Tribunal Supremo, que confirma íntegramente la resolución previa de la Audiencia Nacional de febrero de 2024.

El Alto Tribunal concluye que el artículo 37.9 del ET es una afirmación categórica que no admite interpretaciones restrictivas, y que el legislador dejó claro desde el principio que estas horas se prevén como retribuidas.

Según se detalla desde el CGPJ, la norma legal persigue la transposición en nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, cuya finalidad esencial es la de incorporar mecanismos y herramientas que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo, así como la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito de las relaciones laborales mediante la implantación de medidas que fomente la corresponsabilidad familiar.

Conviene recordar, además, que este permiso es completamente distinto al de hospitalización o enfermedad grave del artículo 37.3.b), que contempla cinco días laborables para casos como ingresos hospitalarios o intervenciones quirúrgicas.