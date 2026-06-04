Confirmado por ley: el trabajador puede hacer una pausa de 15 minutos por cada 6 horas de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Imagen de archivo

Las claves

Las claves Generado con IA La ley española obliga a conceder una pausa mínima de 15 minutos por cada jornada laboral continuada que supere las 6 horas. Este descanso solo se exige para jornadas continuadas, y no para jornadas partidas donde ya existe una pausa prolongada. El tiempo de descanso puede ser retribuido o no, dependiendo del convenio colectivo o el contrato individual. El mínimo legal puede ampliarse mediante la negociación colectiva, pero nunca reducirse.

La legislación laboral española contempla el descanso durante la jornada como una garantía básica para las personas trabajadoras, y no como una concesión voluntaria de la empresa. El marco general lo establece el Estatuto de los Trabajadores, aunque los convenios colectivos y los acuerdos individuales pueden ampliar estas condiciones mínimas.

La referencia principal se encuentra en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores. Según este artículo, cuando una jornada laboral se realiza de forma continuada y supera las seis horas de duración, la persona trabajadora tiene derecho a disfrutar de un descanso de al menos quince minutos.

Este precepto incluye varios aspectos relevantes. Uno de ellos es que la jornada debe desarrollarse de manera continuada a lo largo del día, es decir, sin pausas prolongadas que la dividan en dos o más periodos claramente diferenciados. Solo en estos casos resulta aplicable el derecho al descanso mínimo previsto por la norma.

El derecho nace solo cuando se superan las seis horas: si la jornada es exactamente de seis horas, el descanso no es obligatorio por ley, salvo que el convenio colectivo o el contrato establezcan una mejora.

Por último, esos quince minutos constituyen un mínimo legal, que puede ampliarse mediante la negociación colectiva.

Sin embargo, que exista el derecho a detener la actividad no implica automáticamente que ese tiempo sea retribuido. El propio artículo 34.4 remite al convenio y al contrato para determinar si la pausa se considera o no tiempo de trabajo efectivo.

Hay sectores en los que ese cuarto de hora cuenta como jornada y se paga con normalidad, mientras que en otros se trata de un descanso no retribuido que obliga a prolongar la permanencia en el puesto para completar las horas de trabajo efectivo.

Este descanso está pensado principalmente para las jornadas continuadas. En las jornadas partidas, en las que ya existe una interrupción larga a mitad del día —por ejemplo, una hora para comer—, no siempre se añade este cuarto de hora adicional, porque la finalidad de recuperación física y mental ya se cumple en esa gran pausa central.

Además, conviene diferenciar esta pausa de otros descansos regulados en la normativa, como las doce horas mínimas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente o el descanso semanal.