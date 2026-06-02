Confirmado por ley: los trabajadores tienen seis horas de permiso pagado para buscar un nuevo empleo

Las claves

Las claves Generado con IA La ley reconoce a los trabajadores despedidos por causas objetivas un permiso retribuido de seis horas semanales para buscar empleo durante el periodo de preaviso. Este derecho solo aplica en despidos objetivos, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y no en despidos disciplinarios. La empresa debe notificar el despido con un mínimo de 15 días de preaviso mediante carta escrita para que el permiso sea exigible. El trabajador y la empresa pueden acordar cómo distribuir las seis horas semanales, y las horas pueden emplearse en entrevistas, gestiones en servicios de empleo o agencias de colocación.

Perder el trabajo es siempre una situación difícil que obliga a reorganizarse con rapidez: actualizar el currículum, explorar ofertas, contactar con empresas y acudir a entrevistas. Lo que la mayoría de los trabajadores españoles ignora es que la ley les protege expresamente en ese proceso, reconociendo un permiso específico para dedicarse a la búsqueda de empleo antes incluso de que finalice su relación laboral.

El artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores establece con claridad que, durante el periodo de preaviso de un despido objetivo, el empleado tiene derecho a ausentarse del trabajo durante seis horas semanales sin que ello suponga ninguna pérdida de salario. Se trata, por tanto, de un permiso retribuido: el trabajador cobra íntegramente esas horas aunque no esté en su puesto.

Este permiso está reservado exclusivamente a los trabajadores afectados por un despido objetivo, es decir, aquel que la empresa justifica por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También aplica en casos de ineptitud sobrevenida o falta de adaptación a cambios técnicos razonables en el puesto.

Además, para que el derecho sea exigible, la empresa debe haber comunicado el despido con un preaviso mínimo de 15 días naturales mediante carta escrita. Si la empresa no respeta ese plazo o no entrega la comunicación formal, el despido puede ser declarado improcedente.

El permiso no se aplica, en cambio, a los despidos disciplinarios ni a las extinciones de contrato por mutuo acuerdo o por causas ajenas al artículo 52 del Estatuto.

La ley no establece un reparto horario concreto, lo que significa que el trabajador y la empresa pueden acordar cómo distribuir esas seis horas a lo largo de la semana. Sin embargo, si no hay acuerdo, el empleado puede exigir el disfrute de este derecho, y cualquier negativa empresarial podría dar lugar a una reclamación ante la Inspección de Trabajo.

Las horas pueden emplearse para acudir a entrevistas de trabajo, registrarse en servicios públicos de empleo, realizar gestiones con agencias de colocación o cualquier otra actividad directamente relacionada con la búsqueda activa de empleo.