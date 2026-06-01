Confirmado por ley: el trabajador tiene derecho a cambiar su jornada laboral para el cuidado de hijos

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar modificaciones en su jornada laboral para facilitar el cuidado familiar. El derecho a la adaptación de jornada está recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y fue reforzado por el Real Decreto-ley 6/2019. Las empresas deben negociar de buena fe las solicitudes y responder en un plazo breve, pudiendo aceptar, proponer alternativas o denegar justificadamente. Si no hay acuerdo, el trabajador puede acudir a los juzgados de lo social, donde se valorará la proporcionalidad y motivos de ambas partes.

La conciliación de la vida laboral y familiar cuenta cada vez con mayor protección legal y respaldo judicial en España. Actualmente, los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar modificaciones en su jornada para facilitar el cuidado y atención de sus responsabilidades familiares, mientras que las empresas tienen la obligación de estudiar y negociar estas peticiones.

Este derecho se apoya en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019. La normativa permite a los empleados pedir ajustes tanto en la duración como en la distribución de la jornada laboral, así como cambios en la organización del tiempo de trabajo o incluso en la modalidad de prestación del servicio, incluyendo opciones de teletrabajo.

Además, esta posibilidad se complementa con otra medida ya consolidada dentro de la legislación laboral: la reducción de jornada por guarda legal, recogida en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta opción permite a madres y padres reducir su jornada laboral para cuidar de hijos menores de 12 años, con la correspondiente disminución proporcional del salario. La diferencia principal es que la adaptación de jornada permite reorganizar el tiempo de trabajo sin necesidad de renunciar a horas ni a sueldo, siempre que la medida solicitada resulte razonable y viable.

Las posibilidades de adaptación son amplias y dependen de cada caso concreto. Un trabajador puede solicitar modificar la hora de entrada o salida, concentrar la jornada en determinadas franjas, pasar de jornada partida a continua o fijar turnos estables. También es posible plantear fórmulas de teletrabajo parcial, como trabajar desde casa algunos días a la semana o en horarios específicos que faciliten el cuidado del menor.

No obstante, este derecho no implica que la empresa deba aceptar automáticamente cualquier solicitud. La normativa establece la obligación de negociar de buena fe y de responder en un plazo breve, habitualmente de 30 días.

Durante este proceso, la empresa puede aceptar la propuesta, plantear alternativas o denegarla, pero en este último caso debe justificar su decisión con razones organizativas, productivas o técnicas. La clave está en encontrar un equilibrio entre las necesidades del trabajador y el funcionamiento de la empresa.

Cuando no hay acuerdo, el trabajador puede acudir a los juzgados de lo social. En estos casos, el juez analiza la proporcionalidad de la medida, las razones de la empresa y las circunstancias concretas del puesto de trabajo. La resolución puede reconocer la adaptación solicitada, establecer una alternativa o, en algunos supuestos, conceder una indemnización si se demuestra un perjuicio derivado de una negativa injustificada.