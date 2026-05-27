Entró en vigor: el Ingreso Mínimo Vital incluye un plus de hasta 115 euros al mes por cada hijo a cargo

Las claves

Las claves Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% en 2026 y mantiene el complemento de ayuda a la infancia con hasta 115 euros mensuales por hijo. Una persona sola podrá recibir hasta 733,9 euros al mes, mientras que una familia monoparental con cuatro hijos o más alcanzará los 1.776,08 euros mensuales. El complemento infantil se mantiene en 115 euros por menores de 3 años, 80,50 euros entre 3 y 6 años, y 57,50 euros para mayores de 6 y menores de 18 años. La ayuda beneficia ya a cerca de 800.000 hogares en España, incluyendo 36.247 en Málaga, donde el 73,3% de beneficiarios son mujeres.

El Ingreso Mínimo Vital sube un 11,4% este 2026, el mismo porcentaje aplicado a las pensiones no contributivas. La medida, aprobada por el Gobierno, también mantiene el complemento de ayuda a la infancia, que incorpora una cantidad adicional por cada menor dependiente de la unidad familiar.

La actualización refuerza el papel de esta prestación como escudo frente al alza del coste de la vida. Una persona que vive sola percibirá en torno a 733,9 euros al mes, mientras que una familia monoparental con un adulto y cuatro hijos o más podrá llegar a cobrar hasta 1.776,08 euros mensuales.

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica, que se determina teniendo en cuenta los ingresos, el patrimonio neto y determinados activos de todos los miembros de la unidad familiar.

La ayuda se calcula como la diferencia entre la renta garantizada establecida por ley y los ingresos reales del hogar, siempre que el resultado sea de al menos 10 euros mensuales.

Entre las condiciones generales, se mantiene la obligación de residir legalmente en España durante al menos el último año, aunque existen excepciones para menores incorporados recientemente a la unidad familiar, así como para víctimas de trata o violencia de género. También se exige que la unidad de convivencia esté constituida desde, al menos, seis meses.

El complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) continúa en 2026 como un apoyo adicional mensual por cada menor de edad. Según la Seguridad Social, las cuantías se mantienen sin cambios y se dividen en tres tramos: 115 euros al mes para menores de tres años; 80,50 euros para los que tienen entre tres y seis años; y 57,50 euros mensuales para los mayores de seis y menores de 18 años.

Estas cantidades se suman al IMV, aunque también pueden concederse a familias con ingresos bajos que no reciben la prestación principal, siempre que cumplan los límites de renta y patrimonio establecidos.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el Ingreso Mínimo Vital, junto con el complemento infantil, llega ya a cerca de 800.000 hogares en España, en los que viven alrededor de 2,4 millones de personas.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, en el apartado específico del Ingreso Mínimo Vital, o mediante los canales habituales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso del complemento infantil, puede reconocerse junto con la solicitud del IMV o mediante un trámite independiente para hogares con rentas bajas que cumplan los requisitos establecidos.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó durante el mes de marzo a 36.247 hogares en Málaga, en los que residen un total de 106.230 personas. Así lo refleja la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que también señala que la cuantía media percibida por vivienda se situó en 571,74 euros.

Del total de expedientes activos en la provincia, la mayoría de titulares son mujeres. En concreto, el 73,3% corresponde a 26.569 beneficiarias, frente a 9.678 hombres que también reciben esta prestación. Además, 24.138 hogares malagueños percibieron el complemento de ayuda para la infancia.