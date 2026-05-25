Las cifras de la Fundación Unicaja en 2025: 76 millones de inversión y 3,3 millones de personas beneficiadas

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el director general, Sergio Corral.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Unicaja invirtió 76 millones de euros en 2025, beneficiando a 3,3 millones de personas con 4.220 actividades. La entidad colaboró con 522 organizaciones y emplea a 365 personas, con sede central en Málaga y presencia en todas las provincias andaluzas y Ciudad Real. Se destaca la creación de Fundatia y LiveUpp, con el objetivo de impulsar el tejido empresarial andaluz y facilitar vivienda asequible. El colectivo infantil fue el más beneficiado, seguido de jóvenes, personas en emergencia social, mayores y personas con discapacidad.

No todo el mundo sabe qué es o qué realiza exactamente la Fundación Unicaja. Pero sus números demuestran que es una de las fundaciones privadas más importantes del país.

Es la propietaria del 31,2% de las acciones de Unicaja y eso le dota de una gran capacidad económica para afrontar todo tipo de proyectos sociales, deportivos, medioambientales o educativos.

También apoya la creación de startups a través de la sociedad Fundalogy o el crecimiento de firmas ya consolidadas con Fundatia, lanzada el año pasado.

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, y el director general, Sergio Corral, han presentado este lunes la memoria del año 2025, las grandes cifras de la entidad.

Entre ellas destaca una inversión de 76 millones de euros con su participación en 4.220 actividades que han beneficiado a un total de 3,3 millones de personas en todas las provincias andaluzas y en Ciudad Real, su ámbito de actuación.

En total, Fundación Unicaja colaboró el año pasado con 522 entidades y cuenta con un total de 365 empleados.

La Fundación tenía un plan estratégico entre 2023 y 2025 que ha cumplido. El próximo será entre 2026 y 2028 y Domínguez adelantó que habrá un mayor volumen de inversiones fruto de los mayores dividendos del banco y que se ampliará la plantilla en otras provincias andaluzas, pues el objetivo es incrementar la realización de actividades y su visibilidad en toda la comunidad.

La Fundación Unicaja tiene su sede central en Málaga y Unicaja nació de la fusión de tres cajas de ahorro de la provincia de Málaga, entre otras, por lo que su peso siempre ha sido mayor aquí.

De hecho, según se recoge en la Memoria de 2025, la entidad organizó en Málaga 2.306 actividades el año pasado, algo más de la mitad del total, de las que se beneficiaron 2 millones de personas.

El resto se repartieron de forma más similar entre Jaén (428), Cádiz (349) y Almería (335) al ser tres de las provincias originarias de Unicaja. También se realizaron 290 en Granada, 263 en Sevilla, 73 en Huelva o 54 en Córdoba.

El director de División de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales, Manolo Castillo; la directora de División de Actividades, Cristina Rico; el director general, Sergio Corral; el presidente, José M. Domínguez; el director de División de Medios y Recursos, Joaquín Osuna; el director de División Financiera y Fundalogy, Javier de Pro, y la directora de División de Asesoría Jurídica y Gobierno Corporativo, Isabel Fernández.

Entre las personas beneficiarias, la mayor parte (341.721) han sido representantes del colectivo de infancia, seguidas de jóvenes, personas en emergencia social, mayores y personas con discapacidad.

Domínguez ha precisado que entre los principales hitos del ejercicio se encuentra la creación de su sociedad holding de inversiones Fundatia y su promotora inmobiliaria LiveUpp. Esta última quiere hacer vivienda en alquiler asequible para la clase media y ya cuenta con dos proyectos en Málaga capital y Cádiz.

Fundatia partió en 2025 de una cartera inicial de 195 millones de euros y tiene el objetivo de superar los 450 millones de patrimonio gestionado para finales de 2028.

En este sentido, Corral ha recalcado que la creación de este holding de inversión y compromiso social tiene el propósito de apoyar el tejido empresarial andaluz, el fomento de la vivienda social, y la diversificación de las fuentes de ingresos destinados a su obra social.

A corto y medio plazo, la Fundación está ultimando las obras de una sede en Granada, hará un centro sociocultural en Jaén y busca ubicaciones para hacer una sede en Sevilla.