Confirmado por la Agencia Tributaria: deducción de 1.200 euros por cada hijo menor de 3 años en la Renta 2026

Imagen de archivo de una pareja con un bebé. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA Las familias con hijos menores de tres años pueden deducirse hasta 1.200 euros anuales por cada hijo en la declaración de la renta. La deducción por maternidad se aplica dentro del IRPF y también puede recibirla el padre u otro progenitor en ciertos casos. El beneficio puede recibirse como pago anticipado mensual de 100 euros o aplicarse directamente en la declaración de la renta. Existe un incremento adicional de hasta 1.000 euros por gastos en guardería autorizada, sumándose al máximo de la deducción principal.

Las familias con hijos menores de tres años pueden beneficiarse de una de las deducciones más relevantes en la declaración de la renta. Se trata de la conocida como deducción por maternidad, que permite reducir la factura fiscal hasta un máximo de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años, según establece la Agencia Tributaria.

Esta deducción forma parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y está dirigida a contribuyentes con hijos pequeños que cumplan determinados requisitos. El importe máximo es de 1.200 euros al año por cada menor, aunque la cuantía final puede variar en función del tiempo durante el cual se cumplan las condiciones exigidas a lo largo del ejercicio fiscal.

El beneficio fiscal puede recibirse de dos maneras distintas. Por un lado, los contribuyentes pueden solicitar el cobro anticipado de 100 euros al mes. Por otro, también es posible aplicar la deducción directamente en la declaración de la renta, reduciendo así la cantidad a pagar o aumentando la devolución.

Aunque se conoce popularmente como deducción por maternidad, esta ayuda no está limitada exclusivamente a las madres. También puede aplicarla el padre u otro progenitor en determinadas circunstancias, como cuando la madre no cumple los requisitos o en casos de adopción, acogimiento o custodia exclusiva.

Para poder acceder a esta deducción, es necesario cumplir algunas condiciones. Entre ellas, estar trabajando por cuenta propia o ajena, estar dado de alta en la Seguridad Social o percibir determinadas prestaciones. Además, el hijo debe tener menos de tres años durante el periodo fiscal correspondiente.

A esta deducción se suma, además, un incremento adicional por gastos de guardería. Las familias pueden desgravar hasta 1.000 euros más por gastos en centros de educación infantil autorizados.

Este importe adicional se aplica en la declaración anual y se suma al máximo de 1.200 euros previsto en la deducción principal.

Pese a su relevancia, esta medida suele generar confusión, ya que no se trata de un cheque automático para todas las familias con hijos pequeños. La deducción depende del cumplimiento de los requisitos establecidos y del tiempo durante el cual se mantengan dichas condiciones.

Su impacto final en la declaración de la renta dependerá de la situación laboral y familiar de cada contribuyente, pero puede suponer un ahorro significativo para las familias con hijos menores de tres años.