El Colegio de Economistas lo confirma: 70% de las primeras viviendas en Málaga se vende a no residentes

Las claves nuevo Generado con IA El 70% de las primeras viviendas en Málaga son adquiridas por no residentes, según el Colegio de Economistas. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron 34.095 compraventas de vivienda en la provincia, con un leve crecimiento respecto al año anterior. El precio medio de la vivienda libre en Málaga alcanzó los 2.833,9 euros por metro cuadrado, con un incremento anual del 16,14%. La provincia experimenta una elevada presión de precios, impulsada por la escasez de vivienda, la demanda de no residentes y salarios estancados.

El mercado residencial malagueño sigue siendo uno de los más demandados de España, con "un peso creciente de la obra nueva y una estabilización de la segunda mano". Sin embargo, es relevante quién accede a estas viviendas: el 70% de las primeras residencias compradas en la provincia se realiza a cargo de no residentes.

Así se detalla en el último Barómetro Económico realizado por el Colegio de Economistas de Málaga, que achaca esta cifra a que más del 60% de la población se mueve en rentas cercanas al Salario Mínimo Interprofesional, lejos de los elevados precios para comprar una vivienda.

Entre enero y noviembre de 2025, se cerraron 34.095 compraventas de vivienda en la provincia, frente a las 32.313 del mismo periodo del año anterior, lo que mantiene una tendencia ligeramente creciente.

El barómetro insiste en que, un año más, el mercado de segunda mano y posteriores sigue siendo el principal canal de compraventa de vivienda en Málaga. En 2025 la vivienda usada se mantiene como segmento mayoritario, pero su comportamiento cambia: se mantiene estable, “aunque con una ligera desaceleración relativa”, frente al “leve repunte de la obra nueva”.

De enero a noviembre de 2025, se registraron 11.117 compraventas de obra nueva y 22.978 de vivienda usada. Un año antes, en el mismo periodo, las operaciones habían sido 9.465 de vivienda nueva y 22.848 de segunda mano.

En sólo doce meses, la obra nueva suma 1.652 viviendas más transaccionadas, mientras que la usada apenas añade 130.

Todo esto ocurre en medio de una fuerte presión al alza sobre los precios. El barómetro recuerda que el mercado total presenta una “tendencia ligeramente creciente” y que esa dinámica “consolida a Málaga como uno de los polos inmobiliarios más activos del país”. Pero alerta a la vez de una “elevada presión en precios de vivienda” como uno de los riesgos del modelo de crecimiento provincial.

El barómetro fija el precio medio de la vivienda libre en la provincia en 2.833,9 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2025, con un incremento interanual del 16,14%.

Asimismo, subraya que Málaga presenta un nivel de precios superior a la media nacional y un aumento porcentual por encima del de Andalucía y del conjunto de España.

A ello se suma un fuerte tirón hipotecario: sólo entre octubre y noviembre de 2025 se constituyeron en la provincia 1.409,6 millones de euros en hipotecas, con una tasa de variación interanual del 23,70%.

En ese contexto, la combinación de escasez de vivienda, compra intensiva de no residentes y salarios estancados actúa como un cóctel perfecto para la subida de precios. “Esta escasez de vivienda conduce por la propia ley del mercado a una subida de precios”, resume el barómetro.

Esa realidad se mezcla con un ciclo de inversión pública y privada muy intenso. En 2025, la licitación oficial en la provincia se ha incrementado más de un 168%, pasando de 575,8 millones de euros a 1.543,9 millones, con un aumento del 230% en edificación.

Los visados de nueva vivienda superan de forma sistemática a las viviendas terminadas y alcanzan las 2.888 unidades en el cuarto trimestre de 2025.

El diagnóstico del Colegio de Economistas es claro. “Insistimos en señalar que estamos en un mercado con un tiempo de reacción largo, los cambios no se aprecian hasta los 4 o 5 años de media, desde la toma de las medidas, y todavía no se ha tomado ninguna”, advierte el barómetro.