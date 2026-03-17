Del 'lujo' de tener 4 operadores de alta velocidad entre Málaga y Madrid a estar cuatro meses casi sin servicio

Las claves nuevo Generado con IA Málaga pasó de ser una de las ciudades mejor conectadas por alta velocidad, con cuatro operadores ferroviarios, a estar casi cuatro meses sin servicio directo con Madrid. El colapso de un talud y un desprendimiento de tierra en febrero interrumpieron la vía, afectando gravemente la conexión y generando importantes pérdidas económicas. Las previsiones indican que a finales de abril solo habrá una vía en funcionamiento, con la restauración completa prevista para finales de año. Empresarios turísticos estiman pérdidas directas de 300 millones y 1.300 millones indirectas por la falta de conexión, afectando especialmente la temporada alta en la Costa del Sol.

Málaga es una de las ciudades mejor conectadas de España por alta velocidad ferroviaria. Desde la capital de la Costa del Sol se puede ir a Córdoba, Madrid, Zaragoza o Barcelona en periodos de tiempo relativamente cortos.

Antes era solo con el AVE, propiedad de la empresa pública Renfe. Era prácticamente un lujo. Desde el centro de Málaga hasta Atocha en apenas dos horas y media. El precio del billete, en torno a 140 euros ida y vuelta, pero un viaje impecable. Y si el tren llegaba tarde te devolvían el dinero.

Fue tal éxito que desbancó por completo al avión. El líder absoluto en el aeropuerto de Málaga era Iberia en su trayecto Málaga-Madrid. Tras la inauguración del AVE el 23 de diciembre de 2007, el tren fue el gran protagonista e Iberia cayó en picado, cediendo el protagonismo a Ryanair, que mantiene el liderato desde entonces con viajes, sobre todo, a Reino Unido.

El AVE era rápido, seguro, fiable, más cómodo en los pasos previos de seguridad y permitía trabajar dentro con internet, una ventaja competitiva para los miles de personas que se desplazaban en tren por motivos laborales.

Se liberalizó el servicio y desde el 31 de marzo de 2023 ya no solo se podía ir a Madrid en AVE. También en el Iryo, con unas tarifas más baratas. Posteriormente llegaron Quigo y Avlo (la línea barata de Renfe).

Son recordadas aquellas fotografías con un tren de cada compañía en las vías de la estación María Zambrano de Málaga. Una mayor oferta, precios mucho más baratos y un trasiego continuo.

Si se multiplicaban los viajes, lo normal era multiplicar la inversión en el mantenimiento de las vías. Pero no ha sido así. De hecho, las primeras investigaciones del trágico accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero apuntan a una rotura de la vía.

Nadie puede prever que haya grandes inundaciones en puntos concretos. Ocurrió en Álora el 4 de febrero, colapsó un talud y hubo un desprendimiento de tierra que cayó encima de la vía del tren, imposibilitando el paso.

Estas cosas pasan. Sin embargo, la crítica de los empresarios, de la Junta de Andalucía y de los partidos opositores al Gobierno central es que se tenían que haber hecho más esfuerzos para intentar arreglar esa vía lo antes posible y, desde luego, antes de Semana Santa, la primera gran prueba de la temporada turística en un destino como la Costa del Sol.

Desde el 4 de febrero Adif mantuvo el silencio. EL ESPAÑOL de Málaga adelantó en primicia que, como muy pronto, no habría trenes hasta el 23 de marzo. Adif se vio obligada a confirmarlo. Se estaba pendiente de si se mantenía este día para restablecer el servicio o no.

Finalmente, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, confirmó ayer lunes que no. Visitó las obras y dio la cara. La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, reclamó ayer que lo hiciera María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno que está continuamente en actos por esta región desde que fue elegida candidata del PSOE a las elecciones andaluzas. Pero eso son peleas políticas.

De la Peña justificó el retraso en las lluvias, en la seguridad de los trabajadores y en la dificultad de la obra, ya que el talud está seriamente dañado. También dijo que la vía está destrozada y habrá que poner otra nueva.

En definitiva, que, en el mejor de los escenarios, habrá un servicio de una vía desde finales de abril -la más alejada del talud-, en junio se arreglará el muro y a finales de año se instalará la vía nueva.

Imagen del desprendimiento que afecta a la línea de alta velocidad en Málaga.

Esas son las previsiones. La realidad, a día de hoy, es que no hay conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid desde el 18 de enero. Ahora mismo se puede viajar solo en AVE y yendo en autobús desde Málaga a Antequera. Iryo y Quigo están, de momento, en fuera de juego por imposición de Adif.

A finales de abril habrán pasado 4 meses sin servicio directo de tren. Teniendo en cuenta la alta ocupación habitual de esta línea (por motivos turísticos, laborales, familiares...) las pérdidas son más que elevadas.

Los empresarios turísticos dicen que las pérdidas directas hasta el 23 de marzo son de 300 millones de euros y 1.300 millones indirectas. Aún no han podido cuantificar las pérdidas de no tener el servicio en Semana Santa y a un ritmo mucho menor en el resto del primer semestre, pero serán grandes.

Del lujo de una línea moderna y cuatro operadores a todo prácticamente parado por un desprendimiento de tierras y una escasa respuesta. Los detalles que hacen que todo se pueda ir al traste cuando menos te lo esperas.