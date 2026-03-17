Ya ha entrado en vigor: rebaja fiscal de 100 euros en la renta por cada miembro de la familia que padezca celiaquía

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha aprobado una deducción autonómica de 100 euros en el IRPF por cada miembro de la familia diagnosticado con celiaquía. La deducción se aplicará a la declaración de la renta del ejercicio 2025 y está dirigida a residentes fiscales en Andalucía con diagnóstico médico oficial de celiaquía. La medida no tiene límites de renta y puede beneficiar a todos los hogares que cumplan los requisitos sanitarios y familiares. Esta ayuda busca compensar el sobrecoste de la dieta sin gluten y forma parte de un paquete más amplio de rebajas fiscales para familias andaluzas.

La Junta de Andalucía ha estrenado en 2026 una nueva deducción autonómica de 100 euros en el IRPF para personas con enfermedad celíaca y sus familias, aplicable ya en la declaración de la renta del ejercicio 2025.

Esta medida contempla una reducción en la cuota autonómica del impuesto, que se suma al resto de deducciones andaluzas ya existentes.

La deducción permite restar 100 euros por cada miembro del núcleo familiar que tenga diagnóstico de celiaquía. Esto incluye tanto al propio contribuyente como, en su caso, a su cónyuge o pareja de hecho registrada, así como a los hijos u otros descendientes que den derecho al mínimo familiar.

De este modo, en una familia donde dos personas sean celíacas, el ahorro potencial alcanzaría los 200 euros en la parte autonómica del IRPF.

Pueden beneficiarse de esta deducción los contribuyentes que tengan su residencia fiscal en Andalucía y acrediten la existencia de la enfermedad celíaca en al menos uno de los miembros del núcleo familiar.

Es imprescindible contar con un diagnóstico médico oficial, emitido por el sistema sanitario público o, si procede, por un médico colegiado del ámbito privado.

La medida no establece límites de renta específicos, por lo que está abierta a hogares con distintos niveles de ingresos, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios y familiares.

En el caso de familias en las que ambos progenitores tengan derecho a aplicar la deducción por el mismo hijo celíaco, la cuantía de 100 euros se reparte entre los dos en sus respectivas declaraciones individuales.

Si uno de ellos presenta la declaración conjunta con el menor, la imputación de la deducción se concentrará en esa declaración. En cualquier caso, la deducción actúa reduciendo el impuesto a pagar o incrementando el resultado a devolver, nunca como un ingreso aparte en cuenta.

El objetivo de la Junta de Andalucía con esta medida es compensar parcialmente el sobrecoste que supone la dieta sin gluten, cuyos productos suelen tener precios significativamente superiores a los de la alimentación convencional.

El Gobierno andaluz enmarca esta deducción dentro de un paquete más amplio de rebajas fiscales dirigido a las familias, que incluye otras deducciones autonómicas vinculadas a vivienda, alquiler, práctica deportiva o cuidado de mascotas, entre otras.

Con ello se pretende aliviar la carga económica asociada a la celiaquía y avanzar en la reducción de desigualdades derivadas de problemas de salud crónicos.