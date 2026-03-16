Jon Hernández, divulgador de IA: "No estamos preparados para la hostia que viene con la inteligencia artificial"

Hernández dará la conferencia inaugural del II Congreso de Recursos Humanos ForHum que tendrá lugar en Málaga los días 23 y 24 de abril.

Las claves nuevo Generado con IA Jon Hernández, divulgador de IA, destaca que la inteligencia artificial ya está transformando la productividad en empresas, permitiendo hacer más en menos tiempo. La IA está automatizando tareas, especialmente en trabajos cognitivos y perfiles junior, aunque aún no sustituye empleos completos. Hernández advierte que muchas empresas no obtienen resultados positivos con la IA porque no saben integrarla bien en sus procesos. Insiste en que la magnitud del cambio provocado por la inteligencia artificial es mayor de lo que la sociedad percibe y urge a las empresas a adaptarse rápidamente para seguir siendo competitivas.

Jon Hernández es divulgador de inteligencia artificial y creador de uno de los canales de YouTube sobre IA más vistos del mundo. En 2025 y 2026 su canal se ha situado en el segundo lugar en visualizaciones dentro de esta temática, con más de 630.000 suscriptores y más de 45 millones de visualizaciones. A través de sus vídeos y de su podcast analiza el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, la economía y el futuro de la humanidad. Su audiencia está formada por personas interesadas en comprender las preguntas fundamentales que plantea esta tecnología: cómo funciona, hacia dónde avanza y qué implicaciones tendrá para nuestro mundo. Hernández dará la ponencia inaugural del II Congreso de Recursos Humanos ForHum que se celebrará los días 23 y 24 de abril en Málaga y que contará con la asistencia de centenares de expertos en esta materia.

Si tuviera que explicar qué es la IA hoy a alguien que no la usa, ¿cómo lo resumiría?

La inteligencia artificial es básicamente una red neuronal que recibe información y genera una respuesta. Tú le das un texto o una instrucción y el sistema produce una salida. Pero algo importante: lo que entra no garantiza lo que sale. Está entrenada con enormes cantidades de conocimiento humano y lo que hace es calcular cuál es la mejor respuesta posible en cada momento.

¿Qué está cambiando ya en el trabajo sin que muchas empresas se estén enterando?

El cambio más inmediato es la productividad. La IA permite hacer más cosas en el mismo tiempo. En muchas empresas, cuando empiezan a usarla de verdad, la productividad puede aumentar alrededor de un 20 % en pocas semanas. Y eso tiene una consecuencia muy clara: quien no la utilice será menos competitivo que alguien que sí la use.

¿Cómo ve la relación entre el impacto humano de la IA y las tareas que están desapareciendo en oficinas y equipos de gestión?

La IA, en la mayoría de los casos, todavía no está sustituyendo trabajos completos. Lo que está sustituyendo son tareas. Un trabajo normalmente está compuesto por muchas tareas diferentes, y algunas de esas tareas ya se pueden automatizar.

Esto afecta sobre todo a trabajos cognitivos, gente que trabaja delante de un ordenador. Y también impacta más en perfiles junior, porque suelen encargarse de las tareas más repetitivas y más fáciles de automatizar.

Ahora bien, lo que sí estamos viendo es que esto está avanzando muy rápido. Cada pocos meses aparecen nuevos modelos, nuevos agentes y nuevas capacidades que automatizan más partes del trabajo.

De momento hablamos sobre todo de tareas. Pero la gran incógnita es si, en poco tiempo, la IA empezará a ser capaz con agentes de IA de encadenar muchas de esas tareas y hacer prácticamente trabajos completos. Y eso es algo que todavía no sabemos, pero viendo la velocidad a la que está avanzando todo, es una posibilidad que no podemos descartar.

¿Cómo imagina que la IA transformará las empresas en los próximos 5 a 10 años?

Si te soy sincero, hoy es muy difícil hacer previsiones a cinco o diez años. La velocidad a la que está avanzando esta tecnología es enorme, y por eso el horizonte que realmente podemos empezar a ver con cierta claridad es de unos dos años como mucho. Más allá de eso es muy complicado anticipar cómo va a evolucionar todo.

En ese horizonte más cercano sí que podemos empezar a imaginar escenarios donde muchas empresas tengan grandes equipos operativos sustituidos por sistemas de inteligencia artificial agénticos supervisados por humanos.



¿Qué error se repite cuando una empresa “implanta IA”?

Uno de los grandes problemas es que muchas empresas no saben cómo implantarla. Hay un estudio del MIT que dice que cerca del 95 % de las empresas no está obteniendo resultados positivos con pilotos de IA. Y no es porque la tecnología no funcione, sino porque no saben integrarla bien dentro de sus procesos.

¿Qué le diría a quien piensa: “esto me va a quitar el trabajo”?

Probablemente tu trabajo no te lo va a quitar directamente una inteligencia artificial. Pero sí puede quitártelo alguien que use IA y sea un 20 % o un 30 % más productivo que tú. El problema no es solo la tecnología, es la diferencia de productividad entre quienes la usan y quienes no.

Jon Hernández es divulgador de IA.

En su ponencia inaugural en el II Congreso foRHum de Málaga, ¿qué idea quiere dejar clara desde el minuto uno?

Que la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto mucho mayor del que la sociedad cree. A pesar de todo el hype que existe, seguimos infravalorando la velocidad y la magnitud del cambio que está produciendo y creo que no estamos preparados para la hostia que viene.

¿Qué cambio urgente cree que el II Congreso foRHum puede acelerar en las empresas, especialmente en su adopción de la IA y la tecnología?

Las empresas tienen que empezar a integrar la inteligencia artificial cuanto antes en su día a día. No como algo experimental, sino dentro de sus procesos y de la forma de trabajar de sus equipos. Porque la inversión global en IA es enorme y esta tecnología no se va a detener. Adaptarse rápido va a ser clave para seguir siendo competitivo.