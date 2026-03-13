Lagoom Living abre el lunes el plazo para optar a 62 viviendas protegidas en alquiler en Distrito Universidad

Las claves nuevo Generado con IA Lagoom Living abre el 16 de marzo el plazo para optar a 62 viviendas protegidas en alquiler en el Distrito Universidad de Málaga. Las solicitudes se harán sólo por vía telemática y se ordenarán por orden de entrada hasta el 30 de marzo. Entre los requisitos: estar inscrito en el registro municipal, al menos un año de empadronamiento, no tener otra vivienda y ajustarse a límites de renta. Las viviendas cuentan con zonas comunes, piscina, plazas de aparcamiento y están financiadas con fondos europeos Next Generation.

Lagoom Living activará este próximo lunes el proceso para solicitar una de las 62 viviendas de alquiler asequible de la parcela R3, primera fase culminada del desarrollo residencial de Distrito Universidad.​

Las solicitudes deberán formalizarse exclusivamente por vía telemática, desde las 00.00 horas del 16 de marzo hasta las 23.59 horas del día 30, y se ordenarán siguiendo estrictamente el criterio cronológico de entrada, según ha informado la compañía.​

Ante este sistema de adjudicación, la empresa recomienda revisar con antelación todos los requisitos y la documentación exigida, con el fin de agilizar el registro cuando se abra el plazo y evitar errores en la tramitación de las peticiones.​

Toda la información relativa a condiciones de acceso, bases del proceso y listado de documentos necesarios se encuentra disponible en la web habilitada por Lagoom Living para este proyecto: https://lagoomliving.es/viviendas-lagoom.​

Exterior del edificio.

Entre las condiciones generales figuran estar inscrito en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Málaga y acreditar al menos un año de empadronamiento en el término municipal para poder participar en el procedimiento.​

También se exige no ser propietario de otra vivienda, destinar el inmueble a residencia habitual y permanente y ajustarse a los límites de renta establecidos, que fijan un máximo de 5,5 veces el IPREM para la unidad de convivencia.​

Otro de los criterios contempla que la tasa de esfuerzo destinada al pago del alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar, con el objetivo de garantizar que las mensualidades resulten asumibles para los adjudicatarios.​

Las 62 viviendas de la parcela R3 se han diseñado con enfoque residencial y familiar, con superficies amplias y funcionales, zonas comunes compartidas, espacios ajardinados, piscina, así como plazas de aparcamiento y trasteros vinculados al conjunto.​

​Distrito Universidad aspira a consolidarse como un proyecto urbano innovador que integra sostenibilidad, soluciones constructivas industrializadas y compromiso social para facilitar el acceso a la vivienda en Málaga.​

La iniciativa cuenta con el apoyo de los fondos europeos Next Generation y financiación del Instituto de Crédito Oficial a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que refuerza su carácter estratégico en materia de política de vivienda.