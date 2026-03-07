Confirmado por el Gobierno: ayuda de 2.400 euros al año para las familias por cada hijo menor de edad

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno anuncia una Prestación Universal por Crianza de 2.400 euros anuales por cada hijo menor de 18 años. La ayuda será de 200 euros al mes por menor y estará destinada al 100% de las familias con hijos, sin importar el nivel de ingresos. Para recibir la prestación se requerirá residencia legal y efectiva en España, empadronamiento actualizado y acreditación de la relación familiar. La medida busca reducir la pobreza infantil, fomentar la natalidad y facilitar la conciliación laboral y familiar.

El Gobierno ha dado los primeros pasos para una nueva Prestación Universal por Crianza: una ayuda de 2.400 euros al año concebida como un derecho para todas las familias con hijos, sin límites de renta.

La medida se articula como una prestación económica de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años, lo que supone 2.400 euros al año por menor. Forma parte de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y se tramita bajo el paraguas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy.

La ayuda está diseñada con carácter universal, es decir, para el 100% de las familias con hijos menores de 18 años a cargo, con independencia de su nivel de ingresos.

Según los borradores conocidos, los requisitos básicos serían: tener hijos menores de edad a cargo, residencia legal y efectiva en España, empadronamiento actualizado y acreditar la relación familiar mediante DNI/NIE y libro de familia o documento equivalente. No se exigiría un periodo mínimo de cotización ni se fijan por ahora umbrales de renta mínimos o máximos como condición de acceso.

La cuantía se abonaría previsiblemente mes a mes, en pagos de 200 euros por cada hijo, de forma automatizada una vez reconocida la prestación. El diseño planteado prevé que sea una ayuda no contributiva y compatible con otras prestaciones ya existentes, como el Ingreso Mínimo Vital, las deducciones por maternidad o ayudas autonómicas a la familia.

El Gobierno sitúa esta prestación en el centro de su estrategia contra la pobreza infantil y la desigualdad, con la meta de reducir de forma significativa la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) entre los menores.

La iniciativa se vincula también al reto demográfico: se pretende aliviar el coste de tener hijos, fomentar la natalidad y facilitar la conciliación laboral y familiar en un país con baja tasa de nacimientos.

Aunque el Consejo de Ministros ha incorporado la prestación universal por crianza a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y ha fijado la ayuda de 200 euros al mes como objetivo, la medida aún no está plenamente en vigor como derecho efectivo.

El Ejecutivo habla de una implantación progresiva y queda por desarrollarse la norma concreta que regulará plazos, procedimiento, organismo gestor y calendario de entrada en vigor.