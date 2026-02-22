El imperio de Sergey y Leonard: crearon Synergym en Málaga, la cadena 'low cost' con 160 gimnasios por toda España

Synergym facturó 72,2 millones de euros en 2025, un 44% más que el año anterior, y obtuvo un Ebitda de 27,1 millones, reforzando su modelo de negocio rentable.

En 2025, la compañía abrió 41 gimnasios y planea llegar a 210 centros en 2026, financiando su crecimiento con fondos propios y financiación bancaria.

La estrategia de éxito de Synergym se basa en ofrecer gimnasios urbanos con máquinas de calidad y precios accesibles, entre 20 y 40 euros al mes.

Synergym, fundada en 2013 en Málaga por Sergey Miteyko y Leonard Lvovich, es la tercera mayor cadena de gimnasios de España con 160 centros y más de 300.000 socios.

Sergey Miteyko y Leonard Lvovich. Pese a sus apellidos rusos, Miteyko es de origen alemán y Lvovich tiene nacionalidad británica y estadounidense. Ambos han ocupado cargos directivos en multinacionales de prestigio y son los fundadores y principales accionistas de Synergym, la tercera mayor cadena de gimnasios de España.

Hacer deporte está más de moda que nunca, tanto entre los jóvenes como en personas de mediana edad y jubilados que quieren mantenerse activos y sanos.

La clave del éxito de Synergym ha sido tener gimnasios en zonas urbanas, normalmente barrios tradicionales, con maquinaria de calidad y a precios baratos. Su cuota mensual está entre 20 y 40 euros al mes.

Miteyko tiene el 42,8% de las acciones tras haber invertido en la cadena 4,5 millones de euros. Lvovich posee el 14,3% tras desembolsar 1,5 millones. El resto del accionariado está formado por All Seas Capital (15%), Growth Partner (14,3%) y Oxy Capital (13,7%).

Los fundadores, por tanto, poseen la mayoría del capital, pero tenían claro que debían apoyarse en fondos inversores para crecer porque hay que tener en cuenta que el desarrollo de Synergym está siendo con fondos propios, es decir, sin recurrir al modelo de franquicia.

Un ejemplo claro. En 2025 abrieron 41 gimnasios en España. Solo en el último trimestre del año fueron 21. Ahora tienen 160 en todas las comunidades autónomas y para 2026 ya adelantan que van a seguir en la misma línea porque quieren alcanzar los 210.

Abrir un gimnasio no es barato. Aparte del alquiler o compra del local, hay que hacer las obras para adaptarlo e incluir todas las máquinas. Desde mancuernas a bicicletas de spinning, máquinas de remo, elípticas... que no son precisamente baratas.

Hay que tener dinero para poder desarrollar ese fuerte crecimiento en España. Lo consiguieron el año pasado en dos operaciones. En febrero lograron una financiación sindicada de 70 millones de euros que fue la primera de este tipo en el sector fitness en España. Estaban dentro Santander, Caixabank, BBVA, Unicaja y Oquendo Capital.

Esos 70 millones fueron una primera fase. En noviembre recibieron otros 50 millones de euros para el plan de expansión. En total, 120 millones de euros en un año.

Ese dinero hay que devolverlo, pero las cuentas le están saliendo a la empresa malagueña. En 2025 facturaron 72,2 millones de euros, un 44% más que en 2024, y alcanzaron un Ebitda de 27,1 millones de euros, un 58% más interanual. Para este 2026 esperan llegar a los 100 millones de euros en ventas.

Tom Botten es el director financiero de Synergym y afirma que “hemos demostrado que un elevado ritmo de aperturas no solo no compromete la rentabilidad, sino que refuerza el modelo de negocio y desempeño global de Synergym. Cada nueva fase de expansión ha contribuido a potenciar y mejorar la eficiencia y rentabilidad evidenciando nuestra solidez financiera". Por ahora, los números parecen confirmar el éxito de este modelo.