"El mundo rural no corre peligro si nuestros gobernantes entienden que todo pivota en torno al agua"

El pasado 30 de enero fue un gran día para David Sarmiento. Es ingeniero agrónomo, tiene 52 años y ha trabajado durante 26 años en el departamento técnico de Trops. Se presentó a presidente para sustituir a Pepe Linares y fue elegido por unanimidad en la asamblea general.

Trops es una de las empresas más importantes de Málaga, con la salvedad de que no busca obtener beneficio sino conseguir el mejor precio posible para los 4.000 agricultores socios cooperativistas de aguacate y mango que tiene integrados.

Compiten en mercados internacionales desde 1979. De hecho, los aguacates y mangos de Trops se pueden encontrar en 25 países. Su cuota de mercado es enorme. Producen más del 45% del aguacate de la península ibérica y del 55% del mango nacional.

Cuentan con una plantilla fija de 700 trabajadores, que sube a picos de 1.300 en campañas, y facturan en torno a 200 millones de euros anuales.

Este es el barco que ahora dirige David Sarmiento, que nos recibió este pasado martes a EL ESPAÑOL de Málaga en la sede central en Vélez Málaga.

Ha sido 26 años director técnico en Trops y acaban de nombrarle presidente hace unos días por unanimidad. ¿Qué sintió en ese momento?

La verdad es que la primera impresión fue de orgullo. Llevo 26 años en Trops, ayudando como digo a mis agricultores y ellos me han enseñado y me han reforzado como persona y profesionalmente. Llevaba 4 años en la Junta Rectora, desde hacía tiempo tenía en la cabeza la idea de ser presidente porque Trops se ha convertido en mi casa y ahora tenía la oportunidad.

Me he formado para ello, que decida dar el paso y tener el respaldo por unanimidad en la asamblea más multitudinaria que hemos tenido nunca con 400 agricultores presentes es un motivo de orgullo para mí.

No es fácil recibir el apoyo unánime de 400 personas.

Sí, además estoy orgulloso porque, además de los agricultores, me quedo con la cara de ilusión que me han mostrado los trabajadores y los compañeros en los últimos días. Eso me hace reforzarme en la responsabilidad y en el reto que tengo y cumplir con las expectativas. Espero estar a la altura.

David Sarmiento en su despacho. Angel Recio

¿Qué le han aportado esos 26 años como director técnico para poder ser un buen presidente?

Me han aportado muchísimo conocimiento de lo que realmente pasa en el campo, de las necesidades de los agricultores y saber interpretar que el campo es su medio de vida. No olvidemos que en Trops, en la provincia de Málaga o en el sector del tropical, no hay grandes fondos de inversión, son agricultores con sus familias, con una media de dos hectáreas cada una.

Todo el dinero que se genera con la venta va canalizado hacia el agricultor y ellos me han enseñado a luchar y a defender sus intereses para poder vivir dignamente del campo. Hay que recordar que Trops es una empresa de beneficio cero.

Por otra parte, yo estoy obsesionado con la formación continua porque es el canal para profesionalizarte y poder sobrevivir en este mundo tan agresivo que tenemos de competencia. Cuando entré en Trops el departamento técnico prácticamente no existía y hemos conseguido convertirlo en una piedra angular del crecimiento de Trops. Ha sido el pegamento que une al socio agricultor con la empresa.

Con la formación que hemos dado a los agricultores se han podido generar mejores técnicas de cultivo, de poda o de nutrición. Eso para nosotros es un reto fantástico, es apasionante.

¿Cómo ha sido relevar a José Linares que ha estado 20 años de presidente y qué quiere preservar de esa etapa?

Soy un afortunado también en ese tema, porque los tres presidentes que he tenido han sido José Manuel Acosta, Pepe Lorca y Pepe Linares han estado perfectamente alineados conmigo, me han cuidado, nos hemos ayudado mutuamente y la labor que vamos a seguir no puede ser otra cosa que continuista.

En Trops se han hecho muchas cosas y se han hecho muchas cosas bien. Tenemos que seguir con esa labor de continuidad del trabajo realizado, mantener ese ritmo de crecimiento y, sobre todo, ese ritmo de aportar servicio al agricultor.

David Sarmiento es el nuevo presidente de Trops. Angel Recio

Allá donde haya aguacate, en Valencia, Cádiz, Málaga, la costa de Granada, o Portugal, va a estar Trops para estar al servicio de los agricultores. No es un reto pequeño, pero es bonito. Somos además una empresa tecnológicamente innovadora y vamos a estar siempre intentando estar por delante para que nuestros agricultores ganen dinero, sean rentables los cultivos y podamos vivir del campo, que es nuestra misión.

¿Cuáles son sus prioridades como presidente?

Nos hemos marcado varias líneas. Una de ellas es estar cercano al agricultor. Que no haya un escalón entre el socio y la Junta rectora, es decir, que la Junta rectora sea un canal de reivindicaciones o de necesidades que tenga el agricultor y el agricultor se sienta cómodo al estar en contacto con nosotros.

Estoy totalmente convencido de que lo vamos a hacer porque llevo haciéndolo 26 años, los agricultores me conocen y voy a ser un canal directo de comunicación.

Va a tener el móvil echando humo.



Ya (se ríe). De hecho le dije a mis socios que mi móvil era el mismo y lo tienen casi todos, así que no tienen más que llamarme.

Otro tema importante que tenemos que abordar en las zonas tradicionales de cultivo del aguacate en la comarca de la Axarquía y la costa de Granada es la renovación de plantaciones.

Después de los años de sequía que hemos sufrido y, gracias a Dios, estas lluvias parece que nos dan una tregua por unos pocos de años, tenemos el reto por delante de renovar fincas que tienen 45 o 50 años. El tropical es un sector con una competencia tremenda, los costes han subido una barbaridad y hay producciones que van a la baja porque las plantaciones tienen muchos años.

Entiendo que eso supone una inversión fuerte.

Sí, tenemos acuerdos con entidades bancarias y somos una organización de productores de fruta y hortaliza que podemos recibir ayudas para esas renovaciones de plantaciones.

Vamos a facilitarle la vida a nuestros agricultores para que puedan acometer esa inversión después de tres años en los que hemos tenido unas pérdidas económicas importantes y los bolsillos están regular. Pero tenemos que recuperar esa velocidad de crucero del tropical en la comarca de la Axarquía y la costa de Granada.

¿Qué inversiones tienen previstas en Trops?

Ahora mismo nuestro foco está puesto en la innovación y adelantarnos al futuro. Parte de ese futuro va hacia la cuarta gama, es decir, hacia productos procesados fáciles de comer por el consumidor. La gente joven y la sociedad en general no se quiere complicar mucho la vida.

Estamos haciendo una inversión en una fábrica de guacamole y algunos productos de mango fresco. La idea es incrementar la producción en esa vía.

Mango troceado, en tarrina y listo para comer.

Sí, listo para pinchar y comer si estamos viendo una película de Netflix o lo que sea. Sin mancharse ni nada. Ya estamos trabajando en esa línea.

Por otra parte, vamos a seguir afianzándonos en las zonas emergentes como la Comunidad Valenciana. Recientemente hemos adquirido una nave en Nules, en Castellón, y queremos que esté operativa para la campaña siguiente para dar servicio a los agricultores de esa zona.

Recientemente hemos puesto en marcha la calibración en el almacén de Portugal, donde ya puede salir la fruta calibrada directamente hacia el cliente y la Comunidad Valenciana haremos lo mismo porque no es eficiente ni sostenible que la fruta de Valencia baje hasta Málaga para calibrarla para después volver a subirla hasta Francia o Alemania.

Vamos a tener el núcleo central en Vélez Málaga como ahora y apoyos importantes en las naves de Tavira (Portugal) y Nules (Castellón).

David Sarmiento en la entrada principal de Trops en Vélez Málaga. Angel Recio

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los agricultores? Agua, costes, plagas...

Tenemos que seguir trabajando en el tema del agua. Estas lluvias nos dan la suficiente tranquilidad para poder abordar estos temas tranquilos y con seriedad con la Administración. Hay que regularizar el consumo de agua en la comarca de la Axarquía.

El Plan Guaro que se ejecutó en el año 95 está obsoleto. La realidad que tenemos hoy en día es diferente, tanto en el campo como en la población o el turismo. Hay que abordar la regularización de las parcelas de manera que sigamos trabajando con la desaladora porque la próxima sequía está en camino.



Tenemos que tener esa mezcla de agua regenerada, agua desalada y agua de pantano. Ese pull de agua tenemos que ofrecérselo al agricultor con garantías y con un precio que realmente nos haga seguir siendo competitivos, porque si tenemos ese agua y nos las ponen a un precio que es inviable no somos competitivos y perdemos la agricultura.

Como hemos dicho antes, la agricultura que tenemos son fincas pequeñas y familiares. ¿Se imaginan que el cultivo tropical deja de ser competitivo y toda esa población que hay en el interior se tiene que buscar la vida en la costa y empresas de Málaga con los problemas que hay de carreteras o vivienda? Ojo que el tropical juega un papel muy importante en esa vertebración integral y estructura de Málaga.

¿Hasta qué punto ha habido mala comunicación sobre el aguacate y el consumo de agua? Siempre se ha dicho que el aguacate consume mucha agua y ustedes aseguran que no es así.

Al aguacate se le ha colgado un estigma de que es un gran consumidor de agua y no es cierto. Consume agua como puede consumir un cítrico, un almendro de regadío o un olivar de estos intensivos que tenemos hoy en día. El tema está en que tenemos que ser complementarios.



El turismo es una industria potente y nosotros lo entendemos, pero la agricultura también es potente. Tenemos que entendernos e ir de la mano, buscar soluciones para todos porque realmente somos complementarios unos con otros y somos necesarios.

Los agricultores, en general, siempre denuncian que está a años luz el precio que le pagan a ellos por sus productos y el precio que se ve en los supermercados para el cliente final. ¿La solución es cooperativas como Trops?

Sin agricultores y sin socios Trops no existiría, pero tampoco podemos olvidar que si no estuviera Trops el cultivo tropical no habría tenido la realidad de los últimos 20 años. Trops ha marcado una referencia alta de precio porque ha cuidado a los agricultores.

Somos una cooperativa en la que los agricultores solo tienen que preocuparse en producir la fruta, porque nosotros ya garantizamos su venta al mejor precio posible. Eso es una garantía que no se puede perder. Es una fuerza imparable si se trabaja con cabeza buscando la rentabilidad.

¿Va a seguir siendo rentable ser agricultor en Málaga con toda la competencia internacional que hay?

Tenemos una competencia potente a nivel mundial, pero los agricultores están acostumbrados a sobrevivir ante las inclemencias del tiempo o de la competencia.

Si le ponemos imaginación, le metemos innovación al campo, nos profesionalizamos en el campo iremos bien.

Sarmiento posa para este diario. Angel Recio

Habla mucho de la formación y la profesionalización.

Es una necesidad que tiene el campo, hay que profesionalizarse y para eso Trops ha puesto y va a seguir poniendo los recursos necesarios en formación.

Para nosotros la formación a los agricultores es fundamental, porque necesitamos dar ese saltito de agricultor a empresario para poder seguir siendo rentables.

Hemos atravesado un bache potente en estos últimos 3 o 4 últimos años en el sector del tropical, pero ha llovido, tenemos una buena estructura y soy optimista. Creo que vamos a tener un futuro bastante interesante.

¿Cree que corre peligro el mundo rural?

Creo que el mundo rural no corre peligro si nuestros gobernantes entienden que todo pivota en torno al agua. Como hemos comentado, en el tema del agua tenemos que colaborar todos. Si conseguimos hacerlo y garantizar el suministro para que los agricultores puedan hacer inversiones se irá bien. Tenemos que renovar las plantaciones, pero claro, para renovar las plantaciones tenemos que tener seguro que vamos a tener agua y a un precio competitivo.

A partir de ahí ese relevo generacional tan necesario que tenemos en el campo se va a abordar, porque los cultivos seguirían siendo rentables para que haya ese relevo.

Comentaba antes que la próxima sequía estaba en camino. Juanma Moreno visitó al Papa Francisco en el Vaticano en marzo de 2024 y le pidió que lloviera. No sabemos si ha sido intervención divina, pero ahora tenemos los pantanos llenos. ¿Teme que los políticos se puedan olvidar ahora de lo mal que lo pasamos con la sequía?

Yo creo que no. Lo pasamos tan mal con la última sequía que todos tenemos que ser conscientes de que ahora es cuando hay que trabajar desde la tranquilidad de que tenemos agua. Pero, ojo, estas últimas borrascas nos tienen que hacer ver la importancia de los embalses, de los micro embalses y de la interconexión de cuencas. Hablamos mucho de la autovía del agua para controlar las grandes avenidas.

Es muy importante tener un plan a medio o largo plazo de gobernanza del agua tanto por los periodos de sequía como de exceso, donde hemos visto en estos últimos días que la población incluso estaba en peligro.

Cambiando de asunto, ¿cómo cree que será la evolución del consumo de aguacate y mango en Europa?

Desde el sector tenemos que trabajar para incrementar el consumo de aguacate en Europa. Actualmente se consume unos 2 kilos y pico por persona y año. En Estados Unidos están en 4,5 kilos. La producción que viene de fuera es cada vez más fuerte y hay que incrementar el consumo.

Tenemos que trabajar todos juntos en defender el origen España o el origen peninsular, España, Portugal, porque al final es el mismo producto.

Y lo mismo ocurre con el mango. Si conseguimos aumentar la cantidad de consumo, mantener el nivel estándar de calidad alto que tiene España y una fiabilidad como país origen, yo creo que el futuro es bueno.

Hace unos días fue la Super Bowl, el día en que más guacamole se consume en Estados Unidos en todo el año.

Sí, en la de este año se está hablando de que se consumieron 130 millones de kilos de guacamole en un día en Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea de la dimensión, entre España y Portugal se consumen 100 millones de kilos en todo un año. Las cifras de la Super Bowl son impresionantes.

¿Ahí pueden meter cabeza desde Trops?



No lo sé. Pero sí tenemos que fijarnos en lo bueno que son en el marketing en Estados Unidos porque necesitamos más consumo en Europa. Para eso, Estados Unidos es un espejo en el que mirarnos.