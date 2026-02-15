La apuesta de Cloud y Olé por una ciberseguridad de alta precisión hecha en Málaga

En el Parque Tecnológico de Málaga, entre edificios llenos de siglas tecnológicas y empresas globales, la startup malagueña Cloud y Olé defiende una idea sencilla: "la excelencia como forma de trabajar".

Esta startup de ciberseguridad ha decidido crecer sin renunciar al control de cada proyecto.​ Detrás de la compañía están Rafael Ruz (CEO), y Salvador Madrid (CTO), a los que se suma David Santo como miembro del consejo asesor.

Su proyecto nace del impulso emprendedor y de una convicción compartida: solo mandando sobre la empresa podían garantizar “un trabajo bien hecho”.​

Esa frase, convertida en lema interno, resume la filosofía de la startup. Cloud y Olé no se ata a una única tecnología ni a una metodología cerrada, sino que adapta cada solución a las necesidades concretas de cada cliente, ya se trate de un proyecto tecnológico o de ciberseguridad avanzada.​

Cuando un encargo lo exige, forman equipos ad hoc, incorporando talento específico o apoyándose en expertos externos que complementan sus capacidades.​

​Cloud y Olé nace y se desarrolla en el ecosistema innovador malagueño, con sede en el edificio Bic Euronova del Parque Tecnológico. Desde allí han ido tejiendo una red de contactos, colaboraciones y oportunidades en el ámbito de la ciberseguridad.​

Su despegue tuvo un primer hito claro: ganar el programa de aceleración Cybersecurity Ventures de Incibe, desarrollado por Bic Euronova. A partir de esa experiencia, la startup ha participado en distintos programas y eventos, como Securing the Future 2025, antesala de la cumbre de la OTAN, que reforzó su visibilidad en un sector muy especializado.​

Aunque su actividad principal está en los proyectos de ciberseguridad y tecnología a medida, Cloud y Olé trabaja ya en el desarrollo de productos propios. Esas soluciones, en fase de construcción, están llamadas a salir al mercado en los próximos años y a completar su catálogo.​

Por ahora, la compañía ha optado por avanzar sin inversores externos. Esa decisión les permite mantener el timón y consolidar su modelo, aunque no cierran la puerta a futuras rondas de financiación si eso les ayuda a acelerar su crecimiento y la comercialización de sus productos.​

El plan de la empresa pasa también por reforzar su equipo. Prevé ampliar la plantilla de forma progresiva durante todo el año, con un impulso especial a finales de 2026 para aumentar su capacidad de respuesta en un mercado en plena expansión. Desde Málaga, su ambición es clara: competir en ciberseguridad de tú a tú con actores de cualquier geografía.