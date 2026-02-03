El frío no le sienta bien a Málaga: destruye más de 11.000 empleos en enero

Las claves nuevo Generado con IA En enero se destruyeron 11.198 empleos en Málaga, debido a la temporada baja turística. El número de afiliados a la Seguridad Social en Málaga se sitúa en 727.760, aunque es 24.008 más que hace un año. El paro aumentó en 1.050 personas en enero, con un total de 110.925 desempleados, de los cuales seis de cada diez son mujeres. Sindicatos y patronal destacan la necesidad de mejorar la calidad del empleo y reducir la temporalidad, especialmente entre las mujeres.

El frío nunca le ha venido bien a la economía malagueña y enero es un claro ejemplo de ello. En plena temporada baja turística se han destruido 11.198 empleos.

Así se recoge en los datos publicados este martes por el Gobierno, que precisan que el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Málaga descendió el mes pasado en ese volumen. Ahora hay 727.760 personas cotizando en esta provincia. La buena noticia es que son 24.008 más que hace un año.

Menos cotizantes y más parados. El mes pasado se cerró con 1.050 personas más apuntadas al desempleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. No es una cantidad desmesurada en comparación con otros años, pero sí negativa.

El paro registrado en Málaga ahora es de 110.925 personas. Son 10.500 menos que hace un año. Como suele ocurrir, el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres. Seis de cada diez parados en la provincia son mujeres.

Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la CEM, señala que se sigue “la tónica habitual de los meses de enero, con el correspondiente incremento del paro y la bajada de la afiliación propias del final de la campaña de Navidad, que tiene en el sector servicios su mayor impacto”.

Desde la patronal apuntan que “hemos alcanzado el hito de mantener durante un año completo la afiliación por encima de los 700.000 trabajadores; de hecho, sobrepasamos esa barrera en marzo de 2024”.

"Todo ello, a pesar del crecimiento continuo de la población activa y, por tanto, la exigencia de un ritmo mayor de generación de empleo para que el tejido productivo de la provincia logre una reducción contundente del paro, objetivo que paulatinamente vamos consiguiendo”, añade Sánchez.

Desde CCOO en Málaga, por su parte, indican que "en comparación con hace un año, la caída del empleo ha sido bastante más moderada, y alcanzamos de nuevo un récord de afiliación para un mes de enero".

Este sindicato subraya que "hay que trabajar en mejorar la contratación, reduciendo aún más los contratos temporales en beneficio de los indefinidos para así mejorar, por un lado, la calidad del empleo femenino, y por otro aumentar los niveles salariales de la provincia".