Mercadona refuerza la venta online en Málaga: invertirá 25 millones de euros en un gran almacén

Una de las 'Colmenas' que Mercadona ya tiene en otros puntos de España.

Mercadona amplía su apuesta por la venta online en Málaga. La compañía ha anunciado este jueves que invertirá 25 millones de euros en la construcción de un gran almacén para la venta online en el que trabajarán 300 personas entre preparadores de pedidos y repartidores.

El edificio estará en la calle Fernando Sor, en el polígono Trévenez de la capital. La empresa detalla que durante la construcción emplearán a 150 personas de 25 proveedores y se espera que esté operativa en 2027.

Esta nave, a la que llaman La Colmena, ocupa una parcela de 17.000 metros cuadrados y se une a espacios similares que Mercadona ya tiene en Valencia, Barcelona, Madrid (Getafe y Boadilla del Monte), Alicante y Sevilla.

"Desde esta Colmena, donde se prepararán y distribuirán los pedidos online, se irá ampliando el nuevo servicio de forma progresiva a la ciudad de Málaga y municipios cercanos como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona y Manilva", explican desde Mercadona.

La intención de la cadena es llegar a más municipios, pero dependerá del funcionamiento del servicio y la demanda existente.

"La nueva compra online persigue mejorar la experiencia de “El Jefe” (como la compañía denomina internamente al cliente) al habilitar la nueva web de compra y aplicación móvil, además de llevar asociados importantes cambios estructurales que permiten optimizar los procesos de preparación y reparto", subrayan.

Hasta ahora los pedidos online los gestionaban directamente en los supermercados. Ahora todo eso se traslada a la Colmena, de forma que esperan ser más productivos. Desde esa nave se repartirán los pedidos a los domicilios con furgonetas adaptadas.