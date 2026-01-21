Las III Jornadas Jóvenes Emprendedores impulsan el talento juvenil: empiezan este jueves en Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA Las III Jornadas Jóvenes Emprendedores de Málaga comienzan este jueves, 22 de enero, en el Palacio de la Paz de Fuengirola, reuniendo a estudiantes de Formación Profesional y jóvenes con proyectos en fase inicial. El evento busca fomentar el talento, la innovación y la vocación emprendedora mediante ponencias, talleres prácticos y oportunidades de networking con expertos y otros jóvenes emprendedores. Las jornadas cuentan con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga, el Instituto Andaluz de la Juventud y los ayuntamientos de Fuengirola, Antequera y Mijas, entre otros colaboradores. Tras la inauguración en Fuengirola, la programación continuará en Málaga capital, Antequera y Mijas, con actividades adaptadas a los intereses de los jóvenes participantes e inscripción gratuita a través de la web oficial.

Las III Jornadas Jóvenes Emprendedores de Málaga comienzan este jueves, 22 de enero, en el Palacio de la Paz de Fuengirola, con la participación de cientos de estudiantes de Formación Profesional y jóvenes con proyectos en fase inicial.​

El encuentro está concebido como un espacio de aprendizaje y conexión que pretende estimular el talento, la innovación y la vocación emprendedora, combinando sesiones inspiradoras, formación práctica y posibilidades de generar contactos profesionales útiles.​

A lo largo de ponencias, talleres y dinámicas participativas, los asistentes tendrán ocasión de escuchar a expertos, conocer casos reales y compartir experiencias con otros jóvenes interesados en transformar sus ideas en iniciativas empresariales viables.​

La tercera edición cuenta con el apoyo principal de la Diputación Provincial de Málaga y la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, además de los ayuntamientos de Fuengirola, Antequera y Mijas, junto a numerosas empresas vinculadas al emprendimiento juvenil.​

​Tras la inauguración en Fuengirola, las jornadas proseguirán en Málaga capital el 28 de enero, en el Centro Google de Excelencia en Ciberseguridad (GSEC), para después desplazarse a Antequera el 4 de febrero y a Mijas el 13 de febrero.​

Las siguientes sesiones se celebrarán en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera y en el Teatro Manuel España de Las Lagunas, en Mijas, con una programación adaptada a las necesidades y perfiles de los jóvenes participantes.​

La inscripción es gratuita y está abierta a cualquier joven interesado, a través de la web oficial www.jornadasjovenesemprendedores.com, donde también se puede consultar el calendario detallado, la descripción de las sedes y la información actualizada de cada jornada.